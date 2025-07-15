Ключевые моменты:

Действует запрет на посещение пляжей «Лебедевка», «Рассейка», «Катранка»;

Нарушения фиксируются регулярно, несмотря на запрет;

Пляжи опасны: отсутствует проверка на мины, нет укрытий, спасательных и санитарных пунктов;

Ответственность за безопасность — Одесская ОВА и Белгород-Днестровская РДА.

Согласно совместному приказу ОТУ «Одесса» и Одесской ОВА от 7 июня 2024 года №13/18, пребывание граждан и транспортных средств на пляжах «Лебедевка», «Рассейка» и «Катранка» запрещено. Несмотря на это, сотрудники парка регулярно фиксируют нарушения режима, когда отдыхающие игнорируют запрет. Об этом сообщили в Нацпарке «Тузловские лиманы».

Также люди подвергают себя опасности, в частности:

на пляжах отсутствуют предупреждающие знаки,

не проведена проверка на наличие мин и опасных предметов,

нет укрытий и объектов инфраструктуры — спасательных и санитарных пунктов.

В случае чрезвычайной ситуации ответственность будет возложена на органы государственной власти — Одесскую ОВА, так как пляжи относятся к землям водного фонда общегосударственного значения и Белгород-Днестровскую РДА.

“Воздержитесь от отдыха на побережьях Национального природного парка »Тузловские лиманы». Не нарушайте законодательство и не подвергайте себя опасности. Ваша жизнь в ваших руках. Берегите себя и своих родных”, — призвали сотрудники Нацпарка.

Напомним, в Одесской области официально открыто 29 пляжных зон для безопасного купания и отдыха, из них — 27 расположены в Одессе.

Ранее к местным жителям и туристам обращался Тузловский сельский совет о запрете купания в селе Лебедевка.

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