Ключевые моменты:
- Злоумышленник зашел в незапертый гараж и украл мопед с ключом в замке зажигания и велосипед.
- За содеянное ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Детали преступления
По данным Национальной полиции, мужчина проник в частное домовладение через незакрытую дверь гаража. Там он нашел мопед и велосипед. В замке зажигания мопеда был ключ.
Злоумышленник выкатил оба транспортных средства на улицу, погрузил велосипед на мопед и поехал домой. Благодаря оперативным действиям полицейских правонарушителя удалось быстро задержать. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте также:
- Известный одесский «вор в законе» получил новое подозрение
- Похищение в Одесской области: люди с удостоверением ГУР забрали военнообязанного и стреляли по полиции
- Офицер ВСУ устроил стрельбу в Одессе: что решил суд