Злоумышленник зашел в незапертый гараж и украл мопед с ключом в замке зажигания и велосипед.

За содеянное ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Детали преступления

По данным Национальной полиции, мужчина проник в частное домовладение через незакрытую дверь гаража. Там он нашел мопед и велосипед. В замке зажигания мопеда был ключ.

Злоумышленник выкатил оба транспортных средства на улицу, погрузил велосипед на мопед и поехал домой. Благодаря оперативным действиям полицейских правонарушителя удалось быстро задержать. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

