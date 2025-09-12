Ключевые моменты:
- В субботу, 13 сентября, в Одессе ожидается теплая погода без осадков;
- По области ночью местами небольшой дождь;
- Воздух днем прогреется до 23-26°С.
Прогноз погоды в Одессе на 13 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 21-23°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков, только ночью местами небольшой дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
