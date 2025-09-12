Ключевые моменты:

  • В субботу, 13 сентября, в Одессе ожидается теплая погода без осадков;
  • По области ночью местами небольшой дождь;
  • Воздух днем прогреется до 23-26°С.

Прогноз погоды в Одессе на 13 сентября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем она поднимется до 21-23°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков, только ночью местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

