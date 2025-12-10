Ключевые моменты:

Вывозили зерно из Крыма

Одесские правоохранители задержали иностранное судно, входившее в «теневой» флот РФ и осуществлявшее незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма. Экипаж состоял из 17 моряков — граждан стран Ближнего Востока.

По информации СБУ, сухогруз прибыл в Одесский порт под флагом африканского государства с целью загрузки стальных труб. Однако было установлено, что до начала полномасштабной войны судно минимум семь раз заходило в порты Севастополя. Соответственно, был осуществлен нелегальный экспорт украинской агропродукции в пользу России.

К примеру, в январе 2021 года судно вывезло около 7 тысяч тонн зерна в северную Африку. Следует отметить, что во время обысков правоохранители изъяли судебную документацию, подтверждающую незаконную перегрузку грузов в портах оккупированного Крыма.

Кроме того, владелец судна находится под санкциями СНБО, а для обхода ограничений неоднократно менял регистрационные данные и бенефициаров.

В результате открыты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, финансирование вооруженной агрессии, нарушение правил безопасности транспорта и незаконное пересечение границы с оккупированной территорией. Также суд наложил арест на сухогруз.

