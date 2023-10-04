Известный одесский “вор в законе” получил новое подозрение

Объявленный в международный розыск “вор в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский» и шестеро его “ставленников” получили новые подозрения. Их обвиняют в создании преступной группировки на Одесщине.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.
Ранее они получили подозрение за распространение преступного влияния и участие в “сходке”.
По данным следствия, «вор в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Лавасоглы Батумский», с целью установления глобального контра над преступной деятельностью на территории Одессы и области, назначил своих представителей – «положенцев» и «смотрящих», то есть лиц, на определенной территории действующих от имени и под протекторатом «вора в законе».
Иерархия преступного мира Одесщины
Лавасоглы Батумский непосредственно координировал деятельность созданной им преступной организации как на свободе так и в местах несвободы.
По его решению в иерархию входили представители криминалитета:
- «смотрящий» за Одесским следственным изолятором «положенец» по прозвищу «Рома Батумский»; «смотрящий» за корпусом №1 Одесского следственного изолятора по прозвищу «Мотыль»; «смотрящий» за г. Измаил по прозвищу «Мечу»;
- «положенец» и «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу «Гном»;
- «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу «Подушка» (после задержания правоохранителями «Гнома»);
- «авторитет», оказывавший преступное влияние на отдельные события в обществе, по прозвищу «Алдаш».
Преступная группировка получала доход получала со всей преступной деятельности в Одесском регионе:
- игорный бизнес,
- угоны автотранспорта,
- вымогательства,
- кражи,
- ограбления и т.п.
Действуя от имени «вора в законе», «авторитеты» контролировали преступную деятельность на территории распространения своего влияния, побуждали рядовых исполнителей к совершению преступлений и способствовали их совершению, организовывали «сходки» и наполняли «воровский общак».
Наряду с этим, «сморящиеся», находившиеся в местах несвободы, распространяли свое преступное влияние на низших по ним по «статусу» в преступной иерархии лиц, а также на все противоправные отношения в колониях и следственных изоляторах региона.
Наказание
В настоящее время четверо подозреваемых находятся в следственном изоляторе, один из которых является ставленником «вора в законе» и занимает самое высокое звено в криминальной иерархии в ГУ «ОСИ» по прозвищу «Рома Батумский» и приговорен к пожизненному заключению.
«Лавасогли-Батумский» и его доверенному лицу – «уголовному авторитету» — заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.
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