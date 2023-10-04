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Известный одесский “вор в законе” получил новое подозрение

Известный одесский “вор в законе” получил новое подозрение

Объявленный в международный розыск “вор в законе» по прозвищу «Лавасогли-Батумский» и шестеро его “ставленников” получили новые подозрения. Их обвиняют в создании преступной группировки на Одесщине.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Ранее они получили подозрение за распространение преступного влияния и участие в “сходке”

По данным следствия, «вор в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Лавасоглы Батумский», с целью установления глобального контра над преступной деятельностью на территории Одессы и области, назначил своих представителей – «положенцев» и «смотрящих», то есть лиц, на определенной территории действующих от имени и под протекторатом «вора в законе».

Иерархия преступного мира Одесщины

Лавасоглы Батумский непосредственно координировал деятельность созданной им преступной организации как на свободе так и в местах несвободы.

По его решению в иерархию входили представители криминалитета:

  • «смотрящий» за Одесским следственным изолятором «положенец» по прозвищу «Рома Батумский»; «смотрящий» за корпусом №1 Одесского следственного изолятора по прозвищу «Мотыль»; «смотрящий» за г. Измаил по прозвищу «Мечу»;
  • «положенец» и «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу «Гном»;
  • «смотрящий» в г. Черноморске по прозвищу «Подушка» (после задержания правоохранителями «Гнома»);
  • «авторитет», оказывавший преступное влияние на отдельные события в обществе, по прозвищу «Алдаш».

одесский криминалитет

Преступная группировка получала доход получала со всей преступной деятельности в Одесском регионе:

  • игорный бизнес, 
  • угоны автотранспорта, 
  • вымогательства, 
  • кражи, 
  • ограбления и т.п.

Действуя от имени «вора в законе», «авторитеты» контролировали преступную деятельность на территории распространения своего влияния, побуждали рядовых исполнителей к совершению преступлений и способствовали их совершению, организовывали «сходки» и наполняли «воровский общак».

Наряду с этим, «сморящиеся», находившиеся в местах несвободы, распространяли свое преступное влияние на низших по ним по «статусу» в преступной иерархии лиц, а также на все противоправные отношения в колониях и следственных изоляторах региона.

Наказание

В настоящее время четверо подозреваемых находятся в следственном изоляторе, один из которых является ставленником «вора в законе» и занимает самое высокое звено в криминальной иерархии в ГУ «ОСИ» по прозвищу «Рома Батумский» и приговорен к пожизненному заключению.

«Лавасогли-Батумский» и его доверенному лицу – «уголовному авторитету» — заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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