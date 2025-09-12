Ключевые моменты:

Военный в состоянии алкогольного опьянения ошибочно принял доставщика пиццы за нападавшего и выстрелил в потолок.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, заменив их двухлетним испытательным сроком.

Как разворачивались события

Инцидент произошел вечером 3 мая 2024 года в жилом комплексе на улице Марсельской. 35-летний военнослужащий, вернувшись с смены и употребив алкоголь, услышал, как ему показалось, крик своей сожительницы о помощи. В панике он схватил табельный пистолет Макарова и выбежал в подъезд, где случайно наткнулся на доставщика пиццы, которого принял за нападавшего.

Между мужчинами возник спор. По словам потерпевшего, офицер держал оружие без предохранителя, нацеливал его на него и требовал объяснений. В какой-то момент раздался выстрел, пуля попала в межэтажное перекрытие. Доставщик выбежал на улицу, а обвиняемый бросился за ним с пистолетом в руках. Ситуацию урегулировали сотрудники охранного предприятия и полиция, которые задержали военного.

Решение суда

Суд учел показания потерпевшего, консьержа, охраны и жильцов дома, которые подтвердили агрессивное поведение военного. Сам подсудимый утверждал, что не имел намерения стрелять, а его действия были следствием усталости, алкоголя и бреда, в котором он услышал голос сожительницы.

В результате суд приговорил офицера к четырем годам лишения свободы, но заменил реальный срок на два года испытательного. Надзор за ним поручено командованию воинской части. Кроме того, осужденный должен компенсировать государству более 4,5 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз.

