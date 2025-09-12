Ключевые моменты:

Новая программа обязывает уполномоченного по антикоррупционной деятельности отчитываться перед депутатами два раза в год.

Некоторые депутаты раскритиковали программу за отсутствие прозрачности и игнорирование их предложений.

Детали новой программы

Во время сессии начальник юридического управления аппарата облсовета Роман Лебедев сообщил, что ключевым нововведением является обязательный отчет антикоррупционного уполномоченного перед депутатами не реже двух раз в год. В то же время предложение о том, чтобы о выполнении программы отчитывался председатель совета, было отклонено.

Депутат Юлия Бойко заявила, что ее предложения по открытости и прозрачности не были учтены. В частности, она предлагала размещать на сайте облсовета полную информацию о уставах, финансовых отчетах и использовании средств коммунальными учреждениями, но это не было сделано. По ее мнению, в облсовете отсутствует цифровая трансформация, а доступ к информации о деятельности департаментов не обеспечен.

В конце концов, программа была принята. Однако депутат Сергей Гриневецкий выразил сомнение, что НАПК согласует и этот вариант, предположив, что документ могут вернуть на доработку во второй раз. Стоит отметить, что предыдущую версию НАПК отклонило из-за игнорирования предложений от общественности и экспертов.

