Ключевые моменты:

В Балте неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного и избили военного.

При попытке остановки они открыли огонь по полиции. Правоохранители ищут нападавших и пропавшего мужчину.

Похищение и стрельба в Балте с возможным участием ГУР

По данным издания, которое ссылается на собственные источники в полиции, 7 сентября в воинской части под Балтой черный Mitsubishi Pajero остановился возле инструктора. Мужчины избили его и силой посадили в машину 30-летнего военнообязанного. Машина быстро выехала с территории части.

В центре Балты внедорожник пыталась задержать группа быстрого реагирования. Один из пассажиров показал оперативный талон ГУР и потребовал не вмешиваться. Водитель нажал на газ и повел машину дальше в направлении села Бензари.

В ответ на попытки полицейских остановить автомобиль, из машины раздались выстрелы по правоохранителям.

Полиция начала расследование и выясняет, кто стоит за нападением и куда исчез похищенный военный.

Читайте также: В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка – реакция полиции