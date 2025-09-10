Ключевые моменты:
- В Балте неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного и избили военного.
- При попытке остановки они открыли огонь по полиции. Правоохранители ищут нападавших и пропавшего мужчину.
Похищение и стрельба в Балте с возможным участием ГУР
По данным издания, которое ссылается на собственные источники в полиции, 7 сентября в воинской части под Балтой черный Mitsubishi Pajero остановился возле инструктора. Мужчины избили его и силой посадили в машину 30-летнего военнообязанного. Машина быстро выехала с территории части.
В центре Балты внедорожник пыталась задержать группа быстрого реагирования. Один из пассажиров показал оперативный талон ГУР и потребовал не вмешиваться. Водитель нажал на газ и повел машину дальше в направлении села Бензари.
В ответ на попытки полицейских остановить автомобиль, из машины раздались выстрелы по правоохранителям.
Полиция начала расследование и выясняет, кто стоит за нападением и куда исчез похищенный военный.
