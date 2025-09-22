Ключевые моменты:

В Одессе планируют новые переименования улиц и общественных пространств, решение по которым горсовет рассмотрит 24 сентября;

Улицу Чапаева предложили назвать в честь Вячеслава Кириллова, погибшего бойца «Азова», а улицу Среднюю — в память об Александре Свище, павшем под Бахмутом;

Парк на пересечении Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки может получить имя поэтессы;

Все изменения поддержали одесситы в ходе общественного голосования, тогда как идея назвать Канатный переулок в честь Михая Эминеску не получила поддержки.

Согласно проекту решения Одесского горсовета, который вынесут на рассмотрение депутатов на очередной сессии горсовета 24 сентября, улицы Чапаева и Средняя получат имена погибших военных, а парк на Фонтанской дороге может стать парком Леси Украинки.

Так, улицу Чапаева в Пересыпском районе города предлагают назвать в честь Вячеслава Кириллова — бойца спецподразделения «Шторм» и полка «Азов», погибшего в феврале 2015 года под Широкино.

Улицу Среднюю в Хаджибейском районе планируют переименовать в память об Александре Свище — Герое Украины, бойце Третьей штурмовой бригады, погибшем осенью 2023 года под Бахмутом.

Парк на пересечении Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки может получить имя поэтессы.

Читайте также: В Одессе определились с местом для памятника Лесе Украинке

Также улицы Сакко и Архитектора Дмитренко в Киевском районе хотят объединить под единым названием.

Эти изменения стали результатом общественного голосования, прошедшего весной 2025 года. Одесситы поддержали именно эти инициативы, а предложение назвать Канатный переулок в честь румынского поэта Михая Эминеску не набрало достаточной поддержки.

Вы также можете узнать, почему предложение мэрии переименовать переулок Молокова в переулок Ирины Поповой вызвало острую реакцию общественных активистов.