Соответствующее решение утвердили депутаты Одесского горсовета на сессии, которая состоялась 16 апреля.

В проекте решения указано, что этот памятник будет иметь статус местного значения.

Следующий шаг — открытый конкурс на лучшее проектное решение памятника Лесе Украинке в Одессе. Однако когда его объявят, в документе не указано.

Во время обсуждения проекта депутат Ольга Квасницкая отметила, что в будущем памятник может получить статус национального и, возможно, это не последний памятник Лесе Украинке в Одессе.

«Я знаю, что от нас громада ожидала, чтобы он был государственного значения, но мы делаем его местного значения. Но, думаю, государственного значения — это впереди, тем более место на Приморском бульваре есть для нее и она будет установлена и там», — прокомментировала депутат.

Напомним, в феврале текущего года историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета приняла решение о переименовании парка Космонавтов в парк Леси Украинки.

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