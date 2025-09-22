Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в понедельник, 22 сентября, осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального,Северного и Южного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Викандера и Ларсена,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая,
  • П. Ивахненко, 71-79,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • О. Кошица, Летняя, 1-30,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная дорога,
  • Похилая,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 9-й, 11-й, 12-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Чумацкая, 7,41,43,
  • просп. Шевченко, 1-27.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,
  • ДачаКовалевского, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,
  • Левитана, 123-А,
  • Приморская, 138а,
  • Рыбальская Балка, 1г, 1Г,
  • Солнечная, 29,
  • пер. 1-й Магнитогорский, 1, 1а, 3.

Работы до 17:00:

  • пер. Лозы Адольфа, 1/1, 1В,
  • пер. Панченко, 1-12,
  • пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
  • пер. Рулевой, 1-12А,
  • просп. Свободы.

 

