Ключевые моменты:
- Часть Одессы в понедельник, 22 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального,Северного и Южного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Викандера и Ларсена,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- П. Ивахненко, 71-79,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица, Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1, 1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная дорога,
- Похилая,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 9-й, 11-й, 12-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Чумацкая, 7,41,43,
- просп. Шевченко, 1-27.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,
- ДачаКовалевского, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,
- Левитана, 123-А,
- Приморская, 138а,
- Рыбальская Балка, 1г, 1Г,
- Солнечная, 29,
- пер. 1-й Магнитогорский, 1, 1а, 3.
Работы до 17:00:
- пер. Лозы Адольфа, 1/1, 1В,
- пер. Панченко, 1-12,
- пер. Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- пер. Рулевой, 1-12А,
- просп. Свободы.