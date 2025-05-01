Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Электронное обсуждение проводится с 10:00 1 мая до 10:00 1 июля 2025 года на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua.

Одесситам предлагают обсудить новые названия парка в честь украинской поэтессы Леси Украинки, переулка — в честь румынского поэта Михая Эминеску и двух улиц — в честь погибших защитников Александра Свища и Вячеслава Кирилова.

Электронное обсуждение проводится по каждому объекту топонимики отдельно путем выбора ответа «Да»/«Нет» в специальной форме, которая предусматривает внесение обоснованного замечания.

Напомним, в феврале текущего года историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета приняла решение о переименовании парка Космонавтов в парк Леси Украинки. А улицу Среднюю решено назвать в честь Александра Свища — воина 3-й отдельной штурмовой бригады.

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