Ключевые моменты:

На границе Одесской области с Приднестровьем до сих пор слышно российское радио с пропагандистским контентом, сообщил военнослужащий Арсен Цимбалюк;

В эфире звучат программы пророссийских публицистов, включая Захара Прилепина, и это часть информационной войны РФ;

Такие сигналы показывают, что РФ продолжает свои планы по захвату юга Украины.

По словам Арсена Цимбалюка, радиосигнал был качественным, а эфир — «отвратительным»: в трансляции звучали программы известных пророссийских публицистов, в том числе Захара Прилепина, которого Цимбалюк называет причастным к преступлениям в Донбассе.

Военнослужащий подчеркнул, что наличие такого радиоэфира на юге Украины демонстрирует, что информационная и идеологическая работа РФ продолжается, а геополитические амбиции страны в отношении Одессы, Николаева и Херсона остаются актуальными.

«А теперь вспомним карту Герасимова, которую россияне то ли случайно, то ли намеренно засветили во время недавнего выступления главы российского генштаба. На ней Одесская, Николаевская и Херсонская области якобы оторваны от остальной Украины. Так россияне видят новые границы”, — говорит Арсен Цимбалюк.

Он отметил, что пропаганда через радио — часть попыток «засорения сознания» и фактор, который может подрывать безопасность и лояльность в населенных пунктах.

“В эфире российского радио оккупанты пытаются засорить головы наших людей пропагандой о «великолепных поэтах, связанных с музыкой и Второй мировой войной». Но разве то, что Пушкин, Толстой и Александр II до сих пор стоят в центре Одессы, и то, что в Одесской области звучит российское пропагандистское радио – это не пазлы одной картины?”, — отмечает военный.

По его мнению, важно не допускать расширения влияния подобных информационных площадок и противодействовать дезинформации на юге страны.

«Пусть стоит памятник – кому он мешает?», – это то же самое, что и: «Пусть играет радио – кому оно мешает?» Именно так россияне веками засоряли головы нашим людям. Именно из-за этой пропагандистской нечисти у нас до сих пор есть те, кто ждет и встречает российских оккупантов, сдает позиции и наводит ракеты. Давайте уберем всю эту нечисть из каждого уголка Украины», – добавил Арсен Цимбалюк.

