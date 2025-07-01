Ключевые моменты:

1 июля в Одессе завершилось электронное общественное обсуждение по переименованию четырех объектов городской топонимики.

Поддержаны переименования: Улица Чапаева → Вячеслава Кирилова, Парк → имени Леси Украинки, улица Средняя → Александра Свища.

Не поддержали идею назвать Канатный переулок именем Михая Эминеску (169 «за», 334 «против»).

Напомним, в течение двух месяцев — с 1 мая по 1 июля — одесситы голосовали “за” и “против” новых названий парка в честь украинской поэтессы Леси Украинки, переулка — в честь румынского поэта Михая Эминеску и двух улиц — в честь погибших защитников Александра Свища и Вячеслава Кирилова.

Согласно опубликованным результатам, три из четырёх предложений получили поддержку большинства участников голосования.

Так, улицу Чапаева предложено переименовать в честь Вячеслава Кирилова, погибшего защитника Украины — за это решение проголосовали 532 человека, против — 107.

Парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки теперь, вероятно, будет носить имя украинской поэтессы — за это высказались 450 одесситов, против — 97.

Также одобрено переименование Средней улицы в честь Александра Свища — 802 голоса «за», 399 — «против».

А вот инициатива назвать Канатный переулок именем румынского поэта Михая Эминеску не набрала достаточной поддержки: 169 голосов «за» и 334 — «против».

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