Ключевые моменты

Трамвай №20 приостановил работу из-за погодных условий.

На маршруте временно работает маршрутное такси.

Изменения в транспорте из-за дождя

В Одессе временно прекратил движение трамвайный маршрут №20. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной стала неблагоприятная погода. Несмотря на то что синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений на протяжении суток 19 ноября, в городе и области весь день ожидается умеренный дождь.

Чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до нужных районов, на линии вместо трамвая запустили маршрутное такси.

