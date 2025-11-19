Ключевые моменты
- Трамвай №20 приостановил работу из-за погодных условий.
- На маршруте временно работает маршрутное такси.
Изменения в транспорте из-за дождя
В Одессе временно прекратил движение трамвайный маршрут №20. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Причиной стала неблагоприятная погода. Несмотря на то что синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений на протяжении суток 19 ноября, в городе и области весь день ожидается умеренный дождь.
Чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до нужных районов, на линии вместо трамвая запустили маршрутное такси.
Читайте также:
- Около 60% одесситов предпочитают маршрутки: в чем причина;
- Одессе грозит затопление: эксперт назвала города под наибольшей угрозой;
- В Одессе запустили онлайн-отслеживание маршруток;
- Расплатиться за проезд в одесском трамвае стало проще и удобнее.
Спросить AI: