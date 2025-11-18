Ключевые моменты:

Одесситы выбирают маршрутные автобусы из-за увеличенных интервалов движения.

Через два года выпуск трамваев уменьшился почти вдвое.

КП «Одесгорэлектротранс» располагает 46 новыми троллейбусами БКМ, закупленными за кредитные средства ЕБРР.

Основная причина — снижение качества услуг

По словам бывшего заместителя городского головы Одессы Дмитрия Жемана, в городе происходит возврат к временам, когда электротранспорт считался менее престижным вариантом передвижения. Однако основная причина — это снижение качества услуг, в частности увеличение интервалов движения трамваев и троллейбусов.

«Люди просто не хотят долго ждать трамваи и троллейбусы и выбирают маршрутки, которые менее удобны, но чаще ходят», — написал в сети Фейсбук Дмитрий Жеман.

Стоит отметить, что так было не всегда, ведь в 2018-2019 годах количество пассажиров электротранспорта впервые превысило 50%. Далее этот показатель только рос. Кроме того, благодаря обновлению парка, оптимизации маршрутов, внедрению GPS-мониторинга и безналичному расчету доля электротранспорта на рынке городских перевозок росла. Но по состоянию на 2025 год около 60% жителей Одессы выбирают маршрутки, которые не так комфортны, но курсируют чаще.

Троллейбусов и трамваев на маршрутах стало меньше

Дмитрий Жеман утверждает, что причиной увеличения интервала движения стало снижение показателей выпуска подвижного состава на маршруты. Ведь ежедневный выпуск трамваев за два года упал с 180-181 до 80-85 единиц, а троллейбусов — с 91 до 56-58.

К примеру, согласно данным мобильного приложения «Общественный транспорт Одессы», на самых популярных трамвайных маршрутах №5 и №10 сегодня не бывает более 5-6 вагонов, а для нормального функционирования требуется не менее 9-10.

К слову, 46 троллейбусов БКМ закуплены на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Кроме этого, КП «Одесскомэлектротранс» имеет 10 новых троллейбусов «Богдан».

