Прогноз погоды в Одессе на 19 ноября
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 ноября
Облачно. Умеренный дождь, на севере осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С.
