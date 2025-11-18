Одесский котик на море

Прогноз погоды в Одессе на 19 ноября

Облачно. Умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 5-7°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 ноября

Облачно. Умеренный дождь, на севере осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С.

