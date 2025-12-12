Ключевые моменты:
- Из-за обстрелов в Одессе ограничена работа трамваев и троллейбусов.
- Ночная атака дронов Shahed повредила энергетическую инфраструктуру, вызвав отключение света и воды.
Ограничили движение трамваев и троллейбусов
По информации пресс-службы Одесского городского совета, 12 декабря трамвайные маршруты №1, №17, №18, №20 не курсируют. Следует учесть работу следующих маршрутов:
- №7 курсирует: 11 ст. Люстдорской дороги – Херсонский сквер.
- №10 маршрут: пл. Старосинно — И.Рябина,
- №15 по маршруту.
- №5 по маршруту в ограниченном количестве.
Что касается троллейбусных маршрутов, то №10 курсирует ул.Инглези – ул.Приморская по проспекту Шевченко (в оба направления). Остальные троллейбусные маршруты курсируют по своим маршрутам, но в ограниченном количестве.
Напомним, в ночь на 12 декабря Одессу поразила очередная атака дронов Shahed. Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру, что повлекло за собой отключение света и воды в отдельных районах города.
