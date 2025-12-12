Ключевые моменты:

Из-за обстрелов в Одессе ограничена работа трамваев и троллейбусов.

Ночная атака дронов Shahed повредила энергетическую инфраструктуру, вызвав отключение света и воды.

Ограничили движение трамваев и троллейбусов

По информации пресс-службы Одесского городского совета, 12 декабря трамвайные маршруты №1, №17, №18, №20 не курсируют. Следует учесть работу следующих маршрутов:

№7 курсирует: 11 ст. Люстдорской дороги – Херсонский сквер.

№10 маршрут: пл. Старосинно — И.Рябина,

№15 по маршруту.

№5 по маршруту в ограниченном количестве.

Что касается троллейбусных маршрутов, то №10 курсирует ул.Инглези – ул.Приморская по проспекту Шевченко (в оба направления). Остальные троллейбусные маршруты курсируют по своим маршрутам, но в ограниченном количестве.

Напомним, в ночь на 12 декабря Одессу поразила очередная атака дронов Shahed. Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру, что повлекло за собой отключение света и воды в отдельных районах города.

