Ключевые моменты:

В Одессе началась обкатка 25 автобусов, переданных по проекту «Пліч-о-пліч»; водители из Кропивницкого сейчас изучают специфику одесских дорог.

Новый транспорт будет работать бесплатно на базе депо «Одесгорэлектротранса».

Обкатка проходит по основным городским артериям: это трамвайные маршруты № 5, 7, 15, 17 и троллейбусные – № 3, 7, 8, 9.

По сообщению пресс-службы одесской мэрии, в город уже прибыли 25 автобусов, из них 10 – вместе с водителями из Кропивницкого. Пока они знакомятся с транспортной сетью Одессы.

Ознакомление с маршрутами осуществляют работники предприятия «Одесгорэлектротранс», которое также предоставило условия для временного проживания водителям.

Как сообщалось, автобусы будут курсировать бесплатно по существующим маршрутам:

трамвайным – № 5, 7, 15, 17;

троллейбусным – № 3, 7, 8, 9.

О графике их работы в мэрии обещают сообщить дополнительно.

Ранее стало известно, что автобусы, которые Одесса получила в рамках проекта «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», обеспечат перевозку пассажиров в отсутствие электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением.

Напомним, после массированной атаки на энергообъекты 13 декабря 2025 года, когда Одесса и области остались без света, воды и тепла, одесский электротранспорт временно прекратил работу.