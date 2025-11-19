Ключевые моменты

Питбуль без намордника набросился на мальчика 1 года и 9 месяцев.

Ребенок получил раны и находится под наблюдением врачей.

Хозяину собаки грозит штраф до 3400 гривен.

Ребенка покусал питбуль без намордника: что известно

Инцидент произошел вечером 17 ноября на улице Леонтовича в Приморском районе. Медики сообщили в полицию, что на прогулке собака породы питбультерьер набросилась на маленького мальчика, которому нет еще и двух лет.

По словам правоохранителей, ребенок гулял с 52-летней няней, когда к ним внезапно подбежал питбуль без намордника и укусил малыша. Женщина, прохожие и сам владелец собаки вместе оттащили животное от ребенка.

Мальчика с рваной раной на спине и царапинами доставили в больницу. Сейчас он остается под наблюдением врачей.

62-летний хозяин собаки признал свою вину. Он рассказал, что знает правила содержания животных и даже имел при себе намордник, но решил временно его снять.

Полицейские составили на мужчину административный протокол за выгул собаки без намордника, что привело к травмированию человека (ч. 3 ст. 154 КУоАП). Ему грозит штраф до 3400 гривен и конфискация животного. Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения.

Ранее в Одессы два американских стаффордширских терьеров набросились на семейную пару. Мужчина и женщина получили множественные укушенные раны рук и ног и были госпитализированы. В момент нападения женщина успела обезопасить ребенка.

