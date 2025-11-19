Ключевые моменты

В Одессе презентовали фильм «Наука в окопах» — документальную ленту об ученых, которые во время войны добровольно вступили в ряды ВСУ и прошли фронт.

Герои фильма — ученые из разных городов Украины, которые совместили боевой опыт с возвращением к научной деятельности.

Ученые и историки подчеркнули: участие в войне даёт новый, болезненный, но важный взгляд на историю и современность.

Во время события говорили о психологической поддержке военных и роли науки в реабилитации ветеранов и восстановлении страны после фронта.

Фильм об ученых на войне: что показали одесситам

На презентацию пришли герои ленты — ученые, которые прошли фронт и сегодня являются символом стойкости украинской науки.

По словам организаторов, фильм документирует не только участие ученых в боевых действиях, но и их путь к восстановлению научной работы.

«Во время исследования влияния войны на науку нас поразило количество ученых, которые добровольно вступили в ряды ВСУ. Так появилась идея создать серию интервью», — объясняют авторы проекта.

Кто стал героями ленты

География участников фильма охватывает Одессу, Львов, Винницу, Каменец-Подольский и Ивано-Франковск. Среди них — Василий Горобец, Антон Миронович, Олег Хамходера, Александр Остапенко, Михаил Драпагуз, Андрей Коцюбинский.

Одним из ключевых голосов презентации был представитель Украинского института национальной памяти Александр Городылов. По его словам, историки сегодня не только исследуют войну, но и физически присутствуют на фронте.

«Многие наши коллеги сейчас в окопах. Для историка это и трагический, и очень важный опыт — понимать войну не только через архивы, но и своими глазами», — отметил он.

Психологическая стойкость — невидимое, но решающее оружие

Особое внимание во время встречи уделили психологической поддержке военных. Подполковник Владимир Лабенко, заместитель командира 160-й одесской зенитной ракетной бригады по психологической работе, подчеркнул, что моральная устойчивость — критический элемент боеспособности.

«Человек с внутренней опорой способен выстоять и спасти других», — подчеркнул офицер.

Представители Veterans HUB Odesa и Украинского института национальной памяти акцентировали внимание на роли образования и науки в возвращении ветеранов к мирной жизни. Именно научные сообщества, по их словам, способны стать мостом между фронтом и восстановлением страны.

