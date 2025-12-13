Ключевые моменты:

Все тяговые подстанции Одессы обесточены, электротранспорт не работает.

На маршруты вывели больше автобусов, запущены социальные рейсы.

Из-за повреждений энергетики в городе есть проблемы с теплом и водой.

Как работает общественный транспорт в Одессе сейчас

В результате вражеской атаки 13 декабря в Одессе без электроснабжения остались все тяговые подстанции. Из-за этого временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов по всему городу.

Как сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, автомобильным перевозчикам поручили увеличить количество автобусов на городских маршрутах, чтобы частично компенсировать остановку электротранспорта.

Также для обеспечения сообщения в Одессе организовали движение социальных автобусов:

По маршруту трамвая №1 — от Железнодорожного вокзала до улицы 28-й Бригады. Интервал движения — 30–40 минут.

По маршруту трамвая №5 — от Железнодорожного вокзала до Аркадии через Французский бульвар. Интервал — около одного часа.

По маршрутам трамваев №17, №18 и №20 — курсируют автобусы с интервалом до 60 минут.

Как сообщалось, в результате самой мощной за годы войны атаки на Одесскую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города временно отсутствует тепло- и водоснабжение, одесситам организован подвоз воды. Коммунальные и экстренные службы продолжают работать над устранением последствий ударов.

Больше свежих новостей о ситуации со светом, теплом и работой транспорта в Одессе — в телеграм-канале «Одеське життя».

По теме: Одесса без тепла и воды: что происходит в городе после массированной атаки и где набрать воды