Ключевые моменты:

Ремонт основных дорог в Одесской области планируют завершить до 1 июня;

В регионе работают 12 дорожных бригад;

Участие подрядчиков с делами объясняют тендерами 2024 года и несовершенством сметной системы.

Когда в Одесской области отремонтируют дороги и почему к работам привлекают сомнительные фирмы

О том, как проходит ремонт дорог, 20 марта во время брифинга в Одессе сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Во время брифинга чиновники подчеркнули, что состояние дорог в Одесской области имеет стратегическое значение для экономики страны, поскольку регион является ключевым логистическим узлом.

— Экономическая стабильность страны напрямую зависит от логистики в Одесской области, поэтому ремонту дорог, прежде всего национального значения, уделяется значительное внимание. Сейчас в области работают 12 бригад, работы ведутся активно, и мы планируем завершить их до 1 июня, — отметил Сергей Сухомлин.

Отдельно чиновники прокомментировали участие в дорожных тендерах компаний, которые годами остаются крупнейшими подрядчиками, несмотря на фигурирование в уголовных производствах. Речь, в частности, идет о «Ростдорстрой» и «Автомагистраль-Юг», которые СМИ связывают с местными политическими элитами.

По словам Сухомлина, действующие контракты были заключены еще в 2024 году, и работы выполняются по тогдашним ценам — без учета инфляции. Контроль качества, по его словам, обеспечивает технический надзор.

Он также пояснил, что большое количество уголовных дел в дорожной отрасли связано с устаревшей системой формирования смет.

— Средняя зарплата дорожного работника сегодня составляет около 40 тысяч гривен, тогда как в сметах заложено лишь 18–20 тысяч. Разницу вынуждены компенсировать через стоимость материалов, что и становится основанием для претензий, — отметил он.

В то же время, по словам чиновника, в 2025 году Министерство развития громад и территорий внедрило новые правила формирования смет, которые должны сделать процесс более прозрачным и сократить количество уголовных производств в отрасли.

Из-за ограниченного финансирования в условиях войны правительство также рассматривает возможность привлечения иностранных инвестиций к восстановлению инфраструктуры. По словам участников брифинга, такие предложения уже есть, в частности по проектам на западе Украины и в Одесской области.

Напомним, что в Маяках восстановили ключевой мост: он соединяет юг Одесской области с остальной Украиной.

