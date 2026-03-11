В Одесской области стартовали работы на основных логистических артериях, включая трассы на Киев, Рени, Черноморск, Южный и Белгород-Днестровский

Ключевые моменты:

  • В Одесской области начался масштабный ремонт дорог после зимнего сезона.
  • Работы ведутся на основных трассах региона, ежедневно задействованы около 14 бригад.
  • Правительство выделило дополнительно 3 млрд грн на ремонт дорог государственного значения по всей Украине.
  • После наступления стабильного тепла темпы восстановления дорожного покрытия планируют увеличить.

Как сообщил руководитель Службы восстановления в Одесской области Андрей Донченко, дорожники уже вышли на ключевые логистические маршруты региона.

Где именно идут работы?

На сегодняшний день ремонтные бригады сосредоточены на следующих участках:

  • М-05 Киев – Одесса;
  • М-15 Одесса – Рени (на Бухарест);
  • М-27 Одесса – Черноморск;
  • М-28 Одесса – Пивденный (М-14);
  • Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (М-15);
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
  • М-16 Одесса – Кучурган (на Кишинев);
  • Р-72 КПП «Староказачье» – Белгород-Днестровский;
  • Р-55 Одесса – Вознесенск – Новий Буг.

Ежедневно на дорогах области работают около 14 бригад. Сейчас ремонт выполняется в рамках уже действующих контрактов с подрядными организациями и пока без привлечения дополнительного финансирования.

Также напомним, что 9 марта правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 3 млрд грн на ремонт автомобильных дорог государственного значения по всей Украине. В первую очередь средства направят на восстановление международных и национальных трасс.

В Государственном агентстве восстановления отмечают, что с улучшением погодных условий темпы ликвидации повреждений вырастут в разы. Если сейчас по всей Украине дорожники «латают» около 40 тыс. квадратных метров покрытия в сутки, то через несколько недель этот показатель планируют довести до 100-150 тыс. квадратных метров ежедневно.

Источник и фото: traffic.od.ua

