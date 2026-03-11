Ключевые моменты:
- В Одесской области начался масштабный ремонт дорог после зимнего сезона.
- Работы ведутся на основных трассах региона, ежедневно задействованы около 14 бригад.
- Правительство выделило дополнительно 3 млрд грн на ремонт дорог государственного значения по всей Украине.
- После наступления стабильного тепла темпы восстановления дорожного покрытия планируют увеличить.
Как сообщил руководитель Службы восстановления в Одесской области Андрей Донченко, дорожники уже вышли на ключевые логистические маршруты региона.
Где именно идут работы?
На сегодняшний день ремонтные бригады сосредоточены на следующих участках:
- М-05 Киев – Одесса;
- М-15 Одесса – Рени (на Бухарест);
- М-27 Одесса – Черноморск;
- М-28 Одесса – Пивденный (М-14);
- Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (М-15);
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
- М-16 Одесса – Кучурган (на Кишинев);
- Р-72 КПП «Староказачье» – Белгород-Днестровский;
- Р-55 Одесса – Вознесенск – Новий Буг.
Читайте также: Трасса Одесса – Измаил после зимы: какое состояние, где ремонтируют дорогу
Ежедневно на дорогах области работают около 14 бригад. Сейчас ремонт выполняется в рамках уже действующих контрактов с подрядными организациями и пока без привлечения дополнительного финансирования.
Также напомним, что 9 марта правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 3 млрд грн на ремонт автомобильных дорог государственного значения по всей Украине. В первую очередь средства направят на восстановление международных и национальных трасс.
В Государственном агентстве восстановления отмечают, что с улучшением погодных условий темпы ликвидации повреждений вырастут в разы. Если сейчас по всей Украине дорожники «латают» около 40 тыс. квадратных метров покрытия в сутки, то через несколько недель этот показатель планируют довести до 100-150 тыс. квадратных метров ежедневно.
Источник и фото: traffic.od.ua