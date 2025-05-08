Дедушка: успел повоевать и с фашистами, и с японцами

Фронтовик П. Дихтяр

После деоккупации села от фашистов в марте 1944-го юноша окончил курсы трактористов, и уже в октябре, когда исполнилось ему 18 лет, пополнил ряды танкистов одной из бронетанковых армий Первого Украинского фронта.

Когда 8 мая подписывалась капитуляция немцев в Берлине, танк под его управлением освобождал Прагу. Тогда в Пражской операции было подбито и сгорело 373 советские бронемашины. Боевой механик Филипп Дихтяр чудом выжил, но в голове до сих пор носит вражеский осколок.

В августе боевые действия из Европы перекинулись на Дальний Восток. Ветеран вспоминал, как японцы мастерски маскировались в сопках, закутавшись в собачьи дохи, и неожиданно нападали на колонны.

После войны бравый танкист вернулся домой с боевыми наградами на кителе.

Фронтовик П. Дихтяр

Он создал семью, имеет сына, любящую невестку, по двое внуков и правнуков. Радуется Филипп Григорьевич, что дождался уже 80-й победной весны, и надеется, что и победа над россиянами не заставит себя ждать. Ведь бок о бок с побратимами воюет и его внук.

Внук: командует подразделением и поет рок

Внук С. Дихтяр на юбилее у дедушки-фронтовика

В последний раз дедушка с внуком виделись в прошлом сентябре, когда старлей Дихтяр всего на часок пришел в родной дом.

А на днях офицеру за 17-летие военной службы и ратные подвиги на войне присвоили капитанское звание. Среди наград — и Серебряный крест главнокомандующего ВСУ и Министерства обороны.

37-летний внук адамовского фронтовика Сергей Дихтяр командует подразделением бригады морской пехоты. Боевую специальность в начале войны он осваивал в Норвегии.

Освобождал и защищает юг Украины. Его подчиненные отзываются, что их командир бережет своих морпехов, умело командует и воюет. Теперь, после ротации, его команда ждет новое боевое задание.

Кроме того, офицер Дихтяр с позывным «Робинзон» — вокалист одесской рок-группы «365 градусов по Фаренгейту», которая исполняет авторские песни. Лично Сергей написал чувствительную песню о войне «Кружка».

Накануне Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Сергей Дихтяр ненадолго вырвался на Любашевщину, поздравил дедушку с праздником и, как положено, подарил старику кое-что из военного обмундирования.

— Больше всего мечтаю, чтобы наконец проклятая война закончилась, воцарилась мирная жизнь в моей родной Украине, а Сережа вернулся домой, — поделился заветным желанием последний ветеран Второй мировой с Любашевщины Филипп Дихтяр.

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