Ключевые моменты:

На трассе Киев – Одесса восстановили более 12 тыс. кв. метров покрытия.

Проблемные участки в Одесской области планируют закончить до конца марта.

С начала года по Украине отремонтировали уже более 650 тыс. кв. метров дорог.

Ремонт трассы Киев – Одесса: что уже сделано

На трассе Киев – Одесса дорожные службы продолжают активно восстанавливать покрытие. Уже отремонтировано более 12 тысяч квадратных метров асфальта.

Подрядчик «Автомагістраль-Південь» сообщает, что все проблемные участки трассы М-05 в пределах Одесской области планируют привести в порядок до конца марта.

Сколько дорог уже отремонтировали в Украине

Работы идут не только на юге. По всей Украине продолжается текущий ремонт дорог государственного значения. С начала года уже устранено более 650 тысяч квадратных метров повреждений покрытия.

Только за последние сутки дорожники обновили 71 тысячу квадратных метров. В работах задействованы 95 бригад. Благодаря хорошей погоде ремонт проводят сразу на больших участках, что ускоряет процесс и улучшает качество.

Больше всего работ сейчас выполняется на ключевых международных трассах:

М-05 Киев – Одесса

М-06 Киев – Чоп

М-07 Киев – Ковель – Ягодин

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса — Измаил дорожные службы уже активно проводят ямочный ремонт, а водители рассказывают о состоянии покрытия, задержках из-за воздушных тревог и новых правилах транзита через участок границы с Молдовой.