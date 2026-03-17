Ключевые моменты:
- На трассе Киев – Одесса восстановили более 12 тыс. кв. метров покрытия.
- Проблемные участки в Одесской области планируют закончить до конца марта.
- С начала года по Украине отремонтировали уже более 650 тыс. кв. метров дорог.
Ремонт трассы Киев – Одесса: что уже сделано
На трассе Киев – Одесса дорожные службы продолжают активно восстанавливать покрытие. Уже отремонтировано более 12 тысяч квадратных метров асфальта.
Подрядчик «Автомагістраль-Південь» сообщает, что все проблемные участки трассы М-05 в пределах Одесской области планируют привести в порядок до конца марта.
Сколько дорог уже отремонтировали в Украине
Работы идут не только на юге. По всей Украине продолжается текущий ремонт дорог государственного значения. С начала года уже устранено более 650 тысяч квадратных метров повреждений покрытия.
Только за последние сутки дорожники обновили 71 тысячу квадратных метров. В работах задействованы 95 бригад. Благодаря хорошей погоде ремонт проводят сразу на больших участках, что ускоряет процесс и улучшает качество.
Больше всего работ сейчас выполняется на ключевых международных трассах:
- М-05 Киев – Одесса
- М-06 Киев – Чоп
- М-07 Киев – Ковель – Ягодин
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск
Как сообщалось ранее, на трассе Одесса — Измаил дорожные службы уже активно проводят ямочный ремонт, а водители рассказывают о состоянии покрытия, задержках из-за воздушных тревог и новых правилах транзита через участок границы с Молдовой.