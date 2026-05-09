Ключевые моменты:

В августе 1945 года Антон Буюклы погиб во время прорыва японского укрепрайона

Его подвиг сначала не признали, хотя командиры получили высокие награды

Через 20 лет сержанту посмертно присвоили звание Героя Советского Союза

Болгария, Гагаузия, Молдова, Казахстан и Таджикистан до сих пор считают его своим героем

Материал об Антоне Буюклы для «Одесской жизни» подготовил краевед и депутат Болградского районного совета Борис Кальчев. Автор работал с многочисленными энциклопедическими справочниками и архивными упоминаниями о переселении болгар и гагаузов из Бессарабии. В тексте также использованы данные о боевых действиях советских войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года и документы о присвоении Антону Буюклы звания Героя Советского Союза в 1965 году. Отдельное внимание автор уделил семейной истории героя и спорам вокруг его национального происхождения — теме, которая и сегодня остается важной для многонационального юга Бессарабии.

Последние десять шагов сержанта

В августе 1945 года Советский Союз объявил войну Японии.

На Дальневосточном фронте старший сержант Антон Буюклы командовал пулеметным расчетом. С первым эшелоном войск он шел на прорыв Харамитогского укрепрайона. Японцы соорудили в этом узле 17 дзотов, 28 артиллерийских и 18 минометных позиций, различные инженерные препятствия, обойти которые из-за лесисто-болотистой местности и гор было невозможно.

14 августа 1945 года возле железнодорожной станции Котон наступающие воинские подразделения были остановлены шквальным пулеметным огнем из дзота. Антон Буюклы самостоятельно решил уничтожить огневое укрепление. Он снял ствол пулемета Максима и, прикрываясь щитком, пополз к стрелковой точке врага. Когда до японцев оставалось шагов десять, в сержанта попала пулеметная очередь. Понимая, что может вот-вот погибнуть, не успев выполнить задачу, боец отбросил щиток, нашел силы подняться и бросился к дзоту, закрыв своим телом амбразуру. Пулемет захлебнулся. Батальон поднялся в атаку, и линия обороны была прорвана. Так ценой собственной жизни сержант Буюклы обеспечил успех боевых действий полка.

У каждого героя — свой подвиг

Сказанная когда-то кем-то фраза: «Он повторил подвиг Матросова» стала крылатой и переходила из рассказа в рассказ. Но многие люди, в том числе те, кто воевал, справедливо считают, что подвиг повторить нельзя — можно лишь совершить похожий.

Долгое время считалось, что матросовцев — не более 70 человек. Но продолжительные поиски и исследования показали, что героев — более 300 человек. В войне с Японией похожий героический поступок совершили 11 человек, среди них — Антон Буюклы.

Все смельчаки, закрывшие амбразуру своим телом, не повторяли ничей подвиг — каждый из них совершил свой.

Мальчик из крестьянской семьи

До сих пор продолжаются споры о том, кем по национальности был Антон Буюклы. Известно, что родился он 30 августа 1915 года в селе Александровка (ныне Мелитопольского района Запорожской области).

Мальчик вырос в обычной крестьянской семье.

Получив начальное образование, работал в колхозе. После смерти родителей уехал в Среднюю Азию, поселился в Ходженте Таджикской ССР, где работал трактористом, позже нанялся на комсомольскую стройку в город Павлодар Казахской ССР. Позже работал бетонщиком, экспедитором на заводе в городе Каменское. В 1936 году был призван в пограничные войска.

После службы в 52-м Сахалинском пограничном отряде остался жить на Сахалине. Работал в артелях Александровска-Сахалинского. В 1941 году был снова призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии на Дальнем Востоке.

Кто же Антон Буюклы по национальности?

В первые годы после освобождения Южного Сахалина никто не сомневался, что Антон Буюклы посмертно будет удостоен звания Героя Советского Союза. Тем более что за тот бой командир батальона Г. Светецкий получил «Золотую Звезду» Героя, а командир дивизии генерал-майор И. Батуров — орден Суворова. А вот подвиг Антона Буюклы, оказывается, «не вызывался необходимостью».

Истина победила только через двадцать лет, в 1965 году, когда вышел соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР. И тут началось! Из Казахстана пришло письмо, что Антон проживал в городе Павлодаре Казахской ССР, поэтому казахи объявили его своим национальным героем. Достойным представителем своего народа считали сержанта и таджики, поскольку Антон работал в городе Ходжент.

Молдаване заявили, что Александровка — село молдавское, потому что там на одном берегу реки живут молдаване, следовательно, они имеют право считать Буюклы молдаванином. Правда, выяснилось, что на другом берегу реки поселились потомки балканских переселенцев. Решили, что Антон Буюклы все же болгарин.

«Бессарабский котел» и его дети

Относительно родословной Антона Буюклы удалось выяснить, что основатель рода Михалакий Статев Буюклы (1782-1840) и его жена Ангелина Янчева прибыли на юг Бессарабии в начале XIX века во время массового переселения из Болгарии. Здесь у них родились дети, среди которых и прадед Антона по имени Диордий (Георгий).

Согласно ревизской сказке 1835 года, прародители Антона Юхимовича в 1832 году переехали из Вулканешт (ныне Молдова) в село Табаки (ныне Болградский район). Согласно данным переписи 1897 года, треть жителей Табаков были гагаузами, две трети — болгарами.

После отмены льгот для колонистов в 1860-1861 годах из Бессарабии в Таврическую губернию переселились более 22 тысяч человек. Жители болгарско-гагаузского села Табаки переехали в село Александровка (ныне Запорожская область).

Согласно информации ряда энциклопедических словарей, Антон Юхимович записан болгарином, но по имеющимся собственноручным записям его родной сестры Мелании и сведениям краеведов, они по национальности являются гагаузами.

Бюст Антона Буюклы в Национальном гагаузском историко-этнографическом музее им. Д. Карачобана (с. Бешалма, неподалеку от г. Комрат).

Споры по этому поводу продолжаются. Но в таком многонациональном регионе, как юг Бессарабии, наверное, трудно найти этнически чистого индивида. Ведь этот край по праву называли «котлом национальностей» из-за его уникального многонационального разнообразия. Здесь на протяжении веков смешивались и уживались болгары, гагаузы, албанцы, русские, молдаване, украинцы, евреи, немцы и другие, сформировав неповторимый культурный и демографический узор.

Имя на карте мира

Через два года после войны именем Буюклы было названо поселок Хое. На месте гибели героя сооружен обелиск. Его бюст установлен на Аллее героев в Южно-Сахалинске, одна из улиц этого города носит имя Антона Юхимовича.

Именем выходца из Бессарабии названы лесопромышленный комбинат, теплоход и проспект в городе Поронайск. В этих краях даже есть река Буюклынка.

Подвигом Антона Буюклы гордится и Болгария, поскольку там он считается одним из четырех болгар, удостоенных звания Героя Советского Союза. В Болгарии установлен его бюст, снят документальный фильм о сержанте. Ему посвящены произведения болгарских писателей, художников, скульпторов. Именем героя названы улицы в болгарских городах и селах.

На родине Антона Буюклы, в селе Александровка Мелитопольского района Запорожской области, установлен его бюст.

Кем бы ни был по национальности Антон Юхимович, мы точно знаем о южно-бессарабских корнях Героя и тоже гордимся его подвигом.

Автор текста — Борис КАЛЬЧЕВ, краевед, депутат Болградского районного совета