В селах Веселая Балка и Садовое обнаружили превышение содержания хлоридов, аммония, сульфатов и общей минерализации воды.

Местным жителям рекомендовали не использовать сырую воду для питья и приготовления пищи.

Власти ищут технические решения для улучшения качества воды.

В Тузловской громаде ухудшилось качество питьевой воды

Коммунальное предприятие «Тузлы» и Тузловский сельсовет предупредили жителей о проблемах с качеством питьевой воды в нескольких населенных пунктах громады.

Специалисты Белгород-Днестровского подразделения ГУ «Одесский ОЦКПХ МЗ» провели лабораторные исследования воды из артезианских скважин и выявили существенные отклонения от санитарно-химических норм.

В селе Веселая Балка зафиксировали превышение содержания хлоридов, аммония и сухого остатка, который свидетельствует о высокой минерализации воды.

В селе Садовое, кроме повышенного уровня хлоридов, аммония и сухого остатка, специалисты также обнаружили превышение содержания сульфатов.

Чем опасна вода

В Тузловской громаде подчеркнули, что такая вода не подходит для ежедневного употребления и приготовления пищи.

По словам специалистов, длительное употребление воды с высоким содержанием минеральных солей и химических соединений может:

повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

способствовать обострению хронических заболеваний;

негативно влиять на работу почек, печени и желчного пузыря.

Жителям рекомендуют полностью отказаться от употребления сырой воды из указанных скважин.

Для питья и приготовления пищи советуют использовать бутилированную или глубоко очищенную воду. Также местным жителям рекомендуют устанавливать системы дополнительной очистки, поскольку обычные угольные фильтры могут не справляться с удалением солей и аммония.

В настоящее время Тузловский сельсовет совместно с КП «Тузлы» работают над техническими решениями для улучшения качества воды и приведения показателей в соответствие с нормами.

О дальнейших изменениях ситуации жителей громады пообещали информировать дополнительно.

