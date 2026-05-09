Ключевые моменты:
- В селах Веселая Балка и Садовое обнаружили превышение содержания хлоридов, аммония, сульфатов и общей минерализации воды.
- Местным жителям рекомендовали не использовать сырую воду для питья и приготовления пищи.
- Власти ищут технические решения для улучшения качества воды.
В Тузловской громаде ухудшилось качество питьевой воды
Коммунальное предприятие «Тузлы» и Тузловский сельсовет предупредили жителей о проблемах с качеством питьевой воды в нескольких населенных пунктах громады.
Специалисты Белгород-Днестровского подразделения ГУ «Одесский ОЦКПХ МЗ» провели лабораторные исследования воды из артезианских скважин и выявили существенные отклонения от санитарно-химических норм.
В селе Веселая Балка зафиксировали превышение содержания хлоридов, аммония и сухого остатка, который свидетельствует о высокой минерализации воды.
В селе Садовое, кроме повышенного уровня хлоридов, аммония и сухого остатка, специалисты также обнаружили превышение содержания сульфатов.
Чем опасна вода
В Тузловской громаде подчеркнули, что такая вода не подходит для ежедневного употребления и приготовления пищи.
По словам специалистов, длительное употребление воды с высоким содержанием минеральных солей и химических соединений может:
- повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
- способствовать обострению хронических заболеваний;
- негативно влиять на работу почек, печени и желчного пузыря.
Жителям рекомендуют полностью отказаться от употребления сырой воды из указанных скважин.
Для питья и приготовления пищи советуют использовать бутилированную или глубоко очищенную воду. Также местным жителям рекомендуют устанавливать системы дополнительной очистки, поскольку обычные угольные фильтры могут не справляться с удалением солей и аммония.
В настоящее время Тузловский сельсовет совместно с КП «Тузлы» работают над техническими решениями для улучшения качества воды и приведения показателей в соответствие с нормами.
О дальнейших изменениях ситуации жителей громады пообещали информировать дополнительно.
