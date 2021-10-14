Новости Одессы и Одесской области

Дистанционка в школах и проверки всех пассажиров на ковид: новости Одессы за 13 октября

Дистанционка в школах и проверки всех пассажиров на ковид: новости Одессы за 13 октября

В среду, 13 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях в Одессе и области.

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Из Одессы можно будет улететь в Прагу за небольшие деньги

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Мы рассказывали как сэкономить, когда в трамваях и троллейбусах подорожает проезд

Стали известны новые правила межобластных перевозок: какие документы будут проверять на въездах в Одессу

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А еще  в Одессе увековечили хвостатого сотрудника издательства – город украсила еще одна скульптура кота

Перед днем украинского казачества мы рассказали, кто такие казаки-характерники

И какие украинские традиции на праздник Покрова Богородицы, любимого праздника казаков

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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