В среду, 13 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях в Одессе и области.
Стало известно, что в Одессе закроют для проезда две улицы – в центре и на Молдаванке
В Одессе на Александровском проспекте грядет ремонт теплосети
Из Одессы можно будет улететь в Прагу за небольшие деньги
В отборе на ЧМ-2022 по футболу у сборной Украины опять вышла ничья
Одессу может посетить премьер Денис Шмыгаль
В Одессе горело общежитие политеха
Стали известны детали детали утреннего ДТП на Люстдорфской дороге, где в результате ДТП получили травмы пассажиры маршрутки
Мы рассказывали как сэкономить, когда в трамваях и троллейбусах подорожает проезд
Стали известны новые правила межобластных перевозок: какие документы будут проверять на въездах в Одессу
В департаменте образования сообщили, что с 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение
В Черном море у острова Змеиный терпит бедствие корабль ВМС Украины
А еще в Одессе увековечили хвостатого сотрудника издательства – город украсила еще одна скульптура кота
Перед днем украинского казачества мы рассказали, кто такие казаки-характерники
И какие украинские традиции на праздник Покрова Богородицы, любимого праздника казаков