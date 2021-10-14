В среду, 13 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях в Одессе и области.

Стало известно, что в Одессе закроют для проезда две улицы – в центре и на Молдаванке

В Одессе на Александровском проспекте грядет ремонт теплосети

Из Одессы можно будет улететь в Прагу за небольшие деньги

В отборе на ЧМ-2022 по футболу у сборной Украины опять вышла ничья

Одессу может посетить премьер Денис Шмыгаль

В Одессе горело общежитие политеха

Стали известны детали детали утреннего ДТП на Люстдорфской дороге, где в результате ДТП получили травмы пассажиры маршрутки

Мы рассказывали как сэкономить, когда в трамваях и троллейбусах подорожает проезд

Стали известны новые правила межобластных перевозок: какие документы будут проверять на въездах в Одессу

В департаменте образования сообщили, что с 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение

В Черном море у острова Змеиный терпит бедствие корабль ВМС Украины

А еще в Одессе увековечили хвостатого сотрудника издательства – город украсила еще одна скульптура кота

Перед днем украинского казачества мы рассказали, кто такие казаки-характерники

И какие украинские традиции на праздник Покрова Богородицы, любимого праздника казаков