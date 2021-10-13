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В Одессе закроют две улицы – в центре и на Молдаванке

В Одессе закроют две улицы – в центре и на Молдаванке

В Одессе планируется закрыть для автотранспорта две улицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. При этом сроки и причины перекрытия разные.

Почему закроют улицу Карантинную?

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Так, улицу Карантинную в Приморском районе города закроют на участке между улицами Троицкой и Еврейской до 27 ноября 2022 года.

В качестве причины в горсовете назвали обращение компании «ДИА-ЛЕКС», которая собирается строить на указанном участке жилой дом «со встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом».

По улице Михайловской нельзя будет проехать месяц

Кроме того, в ближайшее время будет перекрыта улица Михайловская на Молдаванке:

  • на участке от улицы Дальницкой до улицы Мельницкой – с 11 по 30 октября 2021 года;
  • на участке от улицы Дальницкой до площади Михайловской – с 13 октября по 15 ноября 2021 года.

Причина – проведение работ по переподключению домов к тепловым сетям коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

Ранее сообщалось, что участок улицы Бориса Литвака будет закрыт для проезда до 30 ноября 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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