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В трамваях и троллейбусах подорожает проезд: как сэкономить?

В трамваях и троллейбусах подорожает проезд: как сэкономить?

В Одессе подорожает стоимость проезда в электротранспорте. В департаменте транспорта Горсовета напомнили, что последний раз цену на проезд поднимали в 2018 году, а стоимость проездных билетов на трамвай и троллейбус — в 2016 году.

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При этом выросли цены на запчасти, материалы, расходы на оплату труда, на электроэнергию и коммунальные услуги. А потому, считают чиновники, пришло время повысить стоимость проезда в Одессе.

Когда подорожает проезд в Одессе?

Стоимость проезда вырастет с 1 ноября 2021 года.

Сколько будет стоить электротранспорт в Одессе?

Стоимость разового билета будет разной, в зависимости от способа оплаты проезда:

  • в случае оплаты проезда наличными — цена билета поднимется до 8 гривен за поездку;
  • в случае безналичного расчета с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт — 7 гривен за поездку.

Кроме того, вырастет и тариф на проезд в фуникулере. Там стоимость услуг составит 10 гривен за поездку. Все ныне существующие льготы на проезд останутся без изменений.

Как сэкономить на проезде в Одессе?

троллейбус

Можно оплачивать проезд картой — это сэкономит по гривне на каждой поездке. Однако и эксперты, и сами транспортники советуют пользоваться проездными билетами. Да, их стоимость с 1 нояб­ря также повысится. Однако расчеты показывают, что при покупке месячного проездного одна поездка обойдется в среднем в 3-4 гривни. Сегодня проездной билет для взрослого стоит:

  • на трамвай — 120 грн.;
  • на троллейбус — 120 грн.;
  • на трамвай-троллейбус — 180 грн.

Для школьников и студентов еще дешевле: 30 или 45 и 60 или 90 гривен соответственно на один или два вида транспорта.

Таким образом, если мы возьмем стоимость общего проездного и разделим на количество дней в месяце и еще на два (количество поездок в день) то получаем стоимость одной поездки — 3 гривни.

Ранее мы писали:

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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