Украинские традиции: Покров – особый праздник для казаков

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают сразу три праздника – День защитника Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Для современного жителя страны все эти праздники – особые.

Ведь героическое прошлое наших предков вызывает не только научный интерес, но и воспитывает патриотизм и дает повод гордиться историей страны. Многие из наших современников делом доказали, что они достойные потомки запорожцев и не зря носят высокое звание защитника Родины.

Праздник Покрова Богородицы, которая считалась покровительницей украинских казаков, издавна был одним из самых почитаемых в Украине. Именно в этот день казаки собирали большой совет, избирали гетмана и членов старшины, разрабатывали проекты военных походов и планы на перспективу. О том, почему именно этот день стал самым главным для казаков, рассказывает древняя легенда.

В IX веке киевский князь Аскольд, который поклонялся языческим идолам, пошел походом на христианский Константинополь. Войско князя окружило город, и осада длилась много дней. Обессиленные и напуганные жители Константинополя обратились с молитвой к Богородице – с просьбой защитить их от врага. По легенде, Богородица явилась жителям Константинополя и накрыла их своим покрывалом. Осаждавшие город воины вдруг увидели, как люди за крепостными стенами исчезли, словно их и не бывало. Аскольд забрал дружину, отступил от стен Константинополя и вернулся домой. Но чудо, которое видел князь, не давало ему покоя. И вскоре Аскольд принял крещение и стал христианином.

Со временем этот праздник стал одним из самых почитаемых в Киевской Руси, а начиная с XIV века – и у казаков. Украинский народ его так и называл – Казацкий Покров. Казаки стали селиться на Сечи – здесь собирались свободные люди, которые мечтали научиться воинскому искусству и посвятить себя защите родной земли. Запорожскую Сечь того времени смело можно было назвать первым демократическим объединением с признаками республиканского строя. Основными принципами у казаков были равенство и свобода для каждого. Права и обязанности были у всех, невзирая на социальное положение. При этом на Сечи поддерживалась строгая дисциплина (вплоть до смертной казни за употребление алкоголя во время боевых действий), а в арсенале запорожцев были уникальные навыки и умения, которые принесли им славу непобедимых воинов.

День Украинского казачества стали отмечать в Украине в 1999 году. И основа у этого праздника не только историческая – казацкие идеи, патриотизм, сила духа и боевые искусства стали возрождаться в современном обществе и нашли сторонников не только в нашей стране.

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Фото: Politeka