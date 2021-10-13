В Одессе горело общежитие политеха (фото)

Сегодня ночью, 13 октября, в Одессе случился пожар в студенческом общежитии государственного университета «Одесская политехника», что на улице Говорова.
Пожар тушили студенты
По сообщению пресс-служба областного управления ГСЧС, возгорание произошло в одной из комнат на 8-м этаже здания. Как выяснилось, загорелся матрас и постельные принадлежности. На момент возникновения пожара в комнате никого не было.
Пожар обнаружили жильцы соседней комнаты и потушили его с помощью переносных огнетушителей.
Как отмечают в ГСЧС, благодаря своевременной реакции студентов, удалось избежать значительного ущерба и человеческих жертв.
Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе горело общежитие Юридической академии, а в июне текущего года случился пожар в общежитии медуниверситета.
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Фото пресс-службы ГСЧС в Одесской области