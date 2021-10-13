Новые правила межобластных перевозок: какие документы будут проверять на въездах в Одессу

С 21 октября в Украине и в частности, в Одесской области вступят в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок, которые будут действовать во время карантина.

Подробности нововведения раскрыл накануне на брифинге исполняющий обязанности замначальника Главка Нацполиции в Одесской области Александр Гостищев.

За отсутствие нужных документов перевозчик заплатит штраф

Как рассказал Гостищев, для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, пассажиры обязаны иметь ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста. Такие же документы должны быть и у водителей.

Ответственность за наличие необходимых документов у пассажиров и водителей будет возложена на перевозчиков. В случае выявления пассажиров без соответствующих документов на перевозчика будет наложен административный штраф в размере 17 тыс. грн.

На въезде в Одессу будут работать два поста

И.о. замначальника Главка Нацполиции также сообщил, что соблюдение новых правил будут контролировать правоохранители. Так, на въезде в Одессу будут работать два поста – «Центролит» и «Дачное». Также контроль будет осуществляться на вокзалах, автостанциях и в аэропорту, где будут дежурить специальные мобильные группы. Процесс проверки будет фиксироваться на видео, чтобы при необходимости иметь видеодоказательства для суда.

«Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будет проверяться через приложение «Дія», а бумажные сертификаты будут проверяться через электронную базу данных. Если человек недавно переболел и он без ковид-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уже другая, уголовная, ответственность»,

– рассказал Александр Гостищев.

Документ можно будет предъявить полицейским как в бумажном виде, так и в приложении «Дія» на смартфоне.

Как уточнила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, данные правила касаются как регулярных так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автотранспорте, автобусных маршрутах, а также авиационном и железнодорожном транспорте межобластного соединения. Правила не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.

Какие документы нужны при поездках между областями

В свою очередь Министерство охраны здоровья Украины обнародовало перечень документов, необходимых для межрегиональных поездок с 21 октября.

Так, для тех, кто передвигается в пределах регионов с желтым уровнем карантина, необходим один из следующих документов:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19 за последние 72 часа.

Для тех, кто выезжает либо направляется в регион с красным уровнем эпидопасности, необходимы:

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19 за последние 72 часа.

Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что рост числа заболевших коронавирусом и необходимость остановить распространение болезни привели к тому, что с 21 октября выехать в другую область смогут только привитые или те, у кто сделал ПЦР-тест.

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