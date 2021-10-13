В истории каждого народа обязательно были привилегированные воины, способности которых выходили за рамки обычного воинского искусства. Об их непобедимости рассказывали легенды, а память о них пережила эпохи и вошла в мифы. Были такие воины и в Украине. Их называли казаками-характерниками.

14 октября — в День украинского казачества — «Одесская жизнь» рассказывает о казаках-характерниках.

Как готовили казаков-характерников?

Историки считают, что корни характерничества нужно искать в глубокой древности. Еще воин князя Игоря по имени Дубежич отправился в путешествие по Азии, откуда привез удивительные знания и умения. Однако после введения христианства эти знания стали считаться богопротивными, поэтому желающих овладеть ими было немного. Что же касается непосредственно характерников, то существует предположение, что они были наследниками волхвов, вынужденными после крещения Руси бежать на Хортицу от преследований князя Владимира. Их готовили в детстве ….

О способностях характерников в народе ходили легенды, а сами способности удивляли даже бывалых казаков. Казаки-характерники были избранными воинами, элитой войска, многие из них входили в казацкую старшину, хранили культуру, традиции. К роли характерника человека готовили с детства – среди сотен детей посвященные выбирали тех, кто мог обладать особыми способностями.

Что такое «казачий спас»?

В народе казаков-характериников считали магами. Именно казаки-характерники создали особую технику боя, которая получила название «казачий спас». Такую же функцию выполняли и другие казачьи единоборства, элементы которых вошли в народные танцы. Это было не только боевое искусство, но и, как были уверены в народе, настоящая магия. Ну а современным языком это можно назвать психологическим воздействием на врага.

В польских летописях сохранились рассказы о том, что любой казаков-характерников мог почувствовать, когда в него летит пуля, – у него холодел затылок и он без труда уклонялся от нее. Также характерники умели находить клады, заговаривать раны, возвращать к жизни мертвых, а также наводить «ману» на врагов. Если в тактических целях нужно было спрятаться от преследователей, казаки ограждали себя копьями и входили в особое психоэнергетическое состояние. Противник, принимая их за заросли камыша, проходил мимо.

Ранее мы рассказывали о том, как украинские казаки Одессу строили.

В Киевской Руси были женщины-воины?

Как известно, женщин на Сечь не допускали, потому что единственной возлюбленной казака должна была быть свобода. В казацкой среде любовь считалась уделом слабых – она отбирала у характерника энергию и силу, необходимые в бою, и вела его к гибели. Однако тем удивительнее, что среди характерников были женщины, которые владели теми же способностями, что и мужчины-казаки. И это исторический факт: в одном из казацких захоронений из восьми характерников, которых хоронили по особому обряду, было две женщины.

Представительницы слабого пола, обладавшие необычными способностями, ценились еще в Киевской Руси, там их называли «поленицами». Такие специально обученные «амазонки» входили даже в дружину киевского князя Святослава Игоревича. В искусстве боя они ни в чем не уступали мужчинам, и даже более того – умели много такого, что было недоступно обыкновенному воину. Они не хуже мужчин владели боевыми искусствами, обладали способностью к врачеванию и ясновидению. Требования к таким женщинам были не менее жесткими – они навсегда должны были сохранить целомудрие и забыть о семейном счастье.

Монгольских воинов испугали «мельницей»

Существует легенда, что во время нашествия часть монгольской армии, состоявшая примерно из 20 тысяч человек, наткнулась на небольшой отряд казаков и была уничтожена почти полностью. Немногие уцелевшие монголы с ужасом рассказывали, что казаки могли поймать на лету стрелу или уклониться от нее, а сражались двумя мечами, стоя на колене. Сами казаки этот прием называли «мельница».

Когда в Украине празднуют День казачества?

День казачества в Украине празднуют 14 октября. В этот день также празднуют День защитников и защитниц Украины и Покров Пресвятой Богородицы.

Фото: из открытых источников

Ранее мы рассказывали о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем 14 октября, и который был особо почитаем украинскими казаками.