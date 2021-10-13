Новости Одессы и Одесской области

С 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение

С 18 октября одесские школы переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.

Подписаться

Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

В Одессе решили не следовать рекомендациям Министерства образования о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября.

Причина перехода на дистанционку, как и переноса каникул на более ранее время – быстрый рост в Украине заболеваемости коронавирусом.

Пока раньше срока каникулы начнутся в Харьковской области и Ивано-Франковске. Школы Львова, как и одесские, переходят на дистанционное обучение, а каникулы там начнутся в ранее определенный срок.

Причина, по которой Одесса выбрала именно дистанционное обучение, а не ранние каникулы, такая:

Мы отказались от такой идеи. Ведь у людей есть планы, заказаны путевки. Поэтому решено было отправить всех на удаленку, — пояснила решение одесских властей Елена Буйневич.

При этом на дистанционное обучение в Одессе перейдут младшие школу. Опрошенные «Одесской Жизнью» родители учеников 2 и 3 классов говорят, что их уже предупредили о дистанционном обучении.

Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям:

  • Если Одесса попадет в красную зону карантина, работать очно смогут только те школы, где двумя дозами вакцинированы 100% персонала.
  • В противном случае обучение продолжат в дистанционном режиме.

Еще новости Одессы о дистанционном обучении:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить