С понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.
Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
В Одессе решили не следовать рекомендациям Министерства образования о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября.
Причина перехода на дистанционку, как и переноса каникул на более ранее время – быстрый рост в Украине заболеваемости коронавирусом.
Пока раньше срока каникулы начнутся в Харьковской области и Ивано-Франковске. Школы Львова, как и одесские, переходят на дистанционное обучение, а каникулы там начнутся в ранее определенный срок.
Причина, по которой Одесса выбрала именно дистанционное обучение, а не ранние каникулы, такая:
Мы отказались от такой идеи. Ведь у людей есть планы, заказаны путевки. Поэтому решено было отправить всех на удаленку, — пояснила решение одесских властей Елена Буйневич.
При этом на дистанционное обучение в Одессе перейдут младшие школу. Опрошенные «Одесской Жизнью» родители учеников 2 и 3 классов говорят, что их уже предупредили о дистанционном обучении.
Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям:
- Если Одесса попадет в красную зону карантина, работать очно смогут только те школы, где двумя дозами вакцинированы 100% персонала.
- В противном случае обучение продолжат в дистанционном режиме.
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