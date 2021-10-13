Одессу может посетить премьер Денис Шмыгаль

Тарифы на тепло расти не будут: Зеленский сделал смелое заявление Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что до конца отопительного сезона 2021-2022 года тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут. Учитывая рекордный рот цен на газ в Европе, это достаточно серьезное заявление. ПОДРОБНЕЕ