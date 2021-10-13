Одессу может посетить премьер Денис Шмыгаль

Завтра, 14 октября, Одессу посетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом сообщает одесская журналистка Ирина Гриб.
По информации Ирина Гриб, после Одессы глава правительства намерен наведаться в Бессарабию.
«Завтра Шмыгаль в Одессе. План мероприятий: завтрак в Reef, потом Бессарабия: Шабо, Колонист Плачкова, Вилково и, вроде как Белгород»,
– написала она в своем Телеграм-канале.
Как отмечают одесситы в соцсетях, из-за предстоящего визиты Шмыгаля горожанам следует готовиться к еще к большим дорожным заторам.
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Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»