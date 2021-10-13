13 октября судно размагничивания Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Балта» получило повреждения. Сейчас корабли поставлен на якорь, а экипаж борется за его живучесть.

Информацию об инциденте в Черном море с украинским военным кораблем сообщил народный депутат Украины Михаил Забродский.

В Черном море терпит бедствие украинский военный корабль Балта

В его посте в facebook сказано, что в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта».

Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. Судно потеряло ход и имеет затопленными меньшей мере два отсека.

В течение суток попытки применения для «Балты» средств спасения ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата.

На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК «Симферополь», который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту «Симферополя» находятся специалисты ЗАО «Завод» Кузница на Рыбацком «.

Метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий. Море неспокойное. Скорость ветра достигает 10 м / с. Высота волн — до 2 метров.

Угрозы жизни моряков «Балты» нет

Подробности происшествия сообщили пресс-службе ВМС ВС Украины.

В сообщении сказано, что в результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой судно получило повреждения. После оценки обстановки, корабль поставили на якорь, чтобы провести мероприятия по борьбе за живучесть.

Морской поисково-спасетельной службой, ВМС, ГСЧС и Госпогранслужбой развернут пункт управления поисково-спасательным обеспечением.

К спасательной операции привлечены восемь кораблей и катеров, четыре воздушных судна.

Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации.

«Балта» является небольшим по главным размерами судно: длина менее 70 метров, полное водоизмещение — 2086 тонн. Главной задачей «Балты» по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

Судно размагничивания «Балта» был построен на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, «Балта» прошла досрочный (!) Доковый ремонт на верфи компании «Нибулон» в Николаеве.

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