Готовимся к большим раскопкам: в Одессе грядет ремонт теплосети на Александровском проспекте

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию участка теплосети на Александровском проспекте. Исходя из технических условий, речь идет об участке проспекта от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

Цена и сроки работ по ремонту теплосети на Александровском проспекте

Цена вопроса – почти 27 миллионов гривен. Аукцион по выбору подрядчика проведут 26 октября.

Победитель конкурса должен будет выполнить работы в два этапа: первую фазу нужно провести с момента подписания договора до 30 ноября, а вторую – уже после окончания отопительного сезона и до 1 июня следующего года.

Что именно собираются делать на Александровском проспекте?

Согласно тендерной документации, рабочие заменят устаревшие трубы на новые, изолированные. В проекте также предусмотрена система дистанционного контроля и мониторинга, которая позволит следить за тепловой изоляцией и качеством сварки на всей протяженности участка.

Кроме того, проект предполагает капремонт дорожного покрытия вдоль всего участка работ.

Отметим, все будущие работы не могут не сказаться на изменении дорожного движения на этом огромном участке. Как именно будет организовано движение в связи с работами, мы пока не знаем.

Ранее «Одесская жизнь» писала о таких тендерах:

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