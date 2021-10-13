Новости Одессы и Одесской области

Готовимся к большим раскопкам: в Одессе грядет ремонт теплосети на Александровском проспекте

Готовимся к большим раскопкам: в Одессе грядет ремонт теплосети на Александровском проспекте

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на реконструкцию участка теплосети на Александровском проспекте. Исходя из технических условий, речь идет об участке проспекта от Старобазарного сквера до улицы Успенской.

Александровский проспект2

Цена и сроки работ по ремонту теплосети на Александровском проспекте

Подписаться

Цена вопроса – почти 27 миллионов гривен. Аукцион по выбору подрядчика проведут 26 октября.

Александровский проспект, реконструкция, тендер

Победитель конкурса должен будет выполнить работы в два этапа: первую фазу нужно провести с момента подписания договора до 30 ноября, а вторую – уже после окончания отопительного сезона и до 1 июня следующего года.

Александровский проспект3

Александровский проспект, реконструкция, тендер2

Что именно собираются делать на Александровском проспекте?

Согласно тендерной документации, рабочие заменят устаревшие трубы на новые, изолированные. В проекте также предусмотрена система дистанционного контроля и мониторинга, которая позволит следить за тепловой изоляцией и качеством сварки на всей протяженности участка.

Александровский проспект4

Кроме того, проект предполагает капремонт дорожного покрытия вдоль всего участка работ.

Александровский проспект5

Отметим, все будущие работы не могут не сказаться на изменении дорожного движения на этом огромном участке. Как именно будет организовано движение в связи с работами, мы пока не знаем.

Ранее «Одесская жизнь» писала о таких тендерах:

Фото и скриншоты автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить