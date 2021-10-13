Из Одессы можно будет улететь в Прагу – сколько стоят билеты?

Новый украинский лоукостер Bees запускает бюджетные рейсы из Одессы в Прагу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Расписание авиарейсов Одесса – Прага и стоимость билетов

Как сообщили в авиакомпании, самолеты в Прагу начнут летать с 21 октября по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Одессы запланирован на 10:30, посадка в столице Чехии – в 12:45.

Отправление из Праги – 13:35, приземление в Одессе – в 15:50.

Стоимость билетов стартует от 1580 грн в одну сторону, если не брать с собой багаж. В ручную кладь принимают сумки и рюкзаки весом до 7 кг.

Стоит отметить, что сейчас прямых авиарейсов в столицу Чехии из Одессы нет.

Также напомним, что для украинцев, планирующим поездку в Чехию, необходимо пройти полный курс вакцинации (препарат CoronaVac не подойдет).

Как сообщалось, во вторник, 12 октября, Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.

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Фото: Avianews