В Одессе маршрутка травмировала пассажиров – детали утреннего ДТП на Люстдорфской дороге

Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки в районе 1-й станции Люстдорфской дороги. О них рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области.
Напомним, сегодня утром в районе 1-й станции Люстдорфской дороги маршрутка №7 Одесса – Черноморск врезалась в бетонную опору. ДТП произошло на трамвайных путях, в результате чего было приостановлено движение пяти трамвайных маршрутов.
Причиной ДТП стала «какая-то деталь»
По информации правоохранителей, ссылающихся на водителя маршрутки, ДТП случилось оттого, что в автобусе отказали тормоза.
Между тем, как пишет Телеграм-канал «УСИ», водитель маршрутки, 55-летний одессит, рассказал, что, поворачивая с Люстдорфской дороги на улицу Малиновского, он нажал на тормоз. Но под педаль «попала какая-то деталь», отчего машина потеряла управление и врезалась в бетонный столб.
Что с пассажирами маршрутки?
В момент аварии в салоне было девять пассажиров. По данным полиции, все они получили травмы и обратились за медпомощью.
При этом «УСИ» уточняет, что большинство пассажиров отделались ушибами, но двое мужчин и две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы, а 61-летняя женщина, к тому же, сломала ногу.
Все пострадавшие доставлены в больницу. А водителя проверяют на наличие в крови алкоголя.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области и Телеграм-канала «Новости Одесса»