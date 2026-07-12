Ключевые моменты:

Украина имела техническую возможность наносить глубокие удары по логистике РФ (так называемые middle strike) еще два года назад, но тогда отечественные разработки не получили должной поддержки государства.

Уничтожение бензовозов и складов снабжения уже качественно меняет ситуацию на поле боя.

Стерненко пишет книгу, где зафиксирует уникальный исторический период — от уличного сопротивления прошлых лет до того, как беспилотные системы навсегда изменили глобальный ход войны.

Сергей Стерненко об упущенных возможностях

Сергей Стерненко – волонтер, основатель благотворительного фонда «Спільнота Стерненка» и советник министра обороны Михаила Федорова. Фокус Стерненко в этой роли – дроны, а именно – улучшение обеспечения подразделений сил обороны Украины БпЛА и повышение эффективности их применения на фронте. Во время интервью Суспільному одессит рассказал, что думает о нынешней роли тыловой Одессы в войне.

Рассуждая о нынешней «неделе хлопков» в России, в рамках которой украинские дроны атаковали объекты от Крыма до Омска, Стерненко отметил, что украинский крафтовый ВПК созрел для этого очень давно. Однако бюрократия затянула процесс.

«Це дрони класу middle strike. Насправді ми могли проводити подібні операції набагато раніше. Навіть роки два тому українські виробники вже мали засоби, якими можна було робити такі речі. Але ті засоби тоді не отримали належної підтримки з боку держави», — заявил Стерненко.

По его словам, системное уничтожение бензовозов и топливных узлов парализует армию оккупантов: «Без пального армія не може рухатися вперед. Те, що ми спостерігали по ураженню російської логістики на тимчасово окупованих територіях — це була проба пера. Далі буде більше».

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Эволюция борьбы: от одесского активизма к технологической войне

Для Одессы имя Стерненко прочно ассоциируется с бурными событиями 2014–2018 годов: защитой Летнего театра, протестами против незаконных застроек, бескомпромиссной борьбой с пророссийскими силами в городе и тремя покушениями на его жизнь. Сегодня этот опыт жесткого уличного сопротивления и умение аккумулировать ресурсы трансформировались в многомиллионные сборы на робототехнику.

Вчерашний одесский активист стал одним из драйверов технологической войны. Сегодня дальнобойные украинские дроны, в том числе и те, на которые собирает Стерненко совместно с украинцами, фактически выполняют функцию противовоздушной и противокорабельной обороны Одессы «на опережение».

Нанося удары по военным объектам в Крыму и Новороссийске, беспилотники парализуют Черноморский флот РФ и уничтожают базы его снабжения, не позволяя врагу атаковать Одессу ракетами морского базирования.

«Ми бачимо, як технології змінюють баланс сил на морі та в повітрі. Коли наші засоби летять на тимчасово окуповані території чи вглиб РФ, вони б’ють по джерелу загрози. Чорноморський флот Росії зараз фактично загнаний у глухий кут, вони бояться виводити носії «Калібрів», тому що знають — відповідь прилетить прямо в порт їхнього базування. Знищення логістики, нафтобаз та складів із боєкомплектом — це те, що прямо зараз не дає ворогу накопичувати сили для нових масованих ударів по наших південних регіонах», — подчеркнул Стерненко.

По его словам, война полностью перешла в плоскость абсолютных технологий, где ключевую роль играет скорость адаптации гражданского общества и волонтеров.

Работа над книгой

Неожиданным анонсом интервью стало заявление Стерненко о начале работы над собственной книгой. Изначально это были разрозненные записи, которые переросли в полноценный текст. Книга будет посвящена не только беспилотникам, но и долгому пути борьбы, который начинался как раз в Одессе.

«Мені щось стукнуло в голову, що я маю написати книгу. Я давно про це думав, але ніяк не доходили руки. Вирішив, що треба буде, просто як якісь думки з’являтимуться, то їх записувати, щоб не забути, для майбутньої книги. Але якось впіймав себе на моменті, що я так записую думку вже на півтори сторінки», — поделился волонтер.