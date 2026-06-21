Ключевые моменты:

Одессу заполонила длиннокрылая форма серого кузнечика.

Это хищники, которые уничтожают тлю, гусениц и других мелких вредителей.

Мягкая зима и влажная весна спровоцировали демографический взрыв у насекомых.

Городским птицам кузнечики устроили настоящий «праздник живота».

Насекомые «падают с неба» на Одессу: что происходит

Утром 20 июня на асфальте дорог, парковых тропах, возле фонарей и освещенных зданий одесситы массово находили крупных длиннокрылых насекомых. Подробно об этом явлении и его скрытых причинах рассказал известный орнитолог Сергей Курочкин.

По его словам, паниковать не стоит: это не саранча, а серый кузнечик (Decticus verrucivorus) — один из крупнейших представителей своего семейства в Евразии. В отличие от саранчи, этот вид является хищником. Они питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, выступая естественными регуляторами экосистемы.

Массовый перелет в Одессу спровоцировала сама природа. Из-за мягкой зимы и теплой, влажной весны популяция кузнечиков резко выросла. При высокой плотности у этого вида развивается так называемая макроптерная (длиннокрылая) форма — насекомые отращивают мощные крылья и отправляются на поиски новых территорий.

В город их заманила цивилизация: кузнечики мигрируют ночью и ориентируются по звездам и луне. Яркие городские фонари и подсветка зданий нарушили их внутреннюю навигацию, из-за чего насекомые массово сбивались в стаи у источников света и падали на землю, оставаясь там до утра.

Птичий праздник в парке Шевченко

Для одесских пернатых неожиданное нашествие насекомых превратилось в настоящий шведский стол. Самыми эффективными охотниками показали себя скворцы, оперативно собиравшие кузнечиков с асфальта. К ним присоединились серые вороны.

Но интереснее всего было наблюдать за обычными домашними воробьями. Для этих маленьких птиц серый кузнечик — добыча исполинских размеров. Тем не менее, воробьи азартно атаковали гигантов, ведь сейчас они как раз выкармливают птенцов, а такая высокобелковая пища для подрастающего потомства — ценнейшая находка.

Подобные события доказывают, насколько сложны и удивительны природные связи внутри мегаполиса.

«То, что для человека выглядит как внезапное нашествие насекомых, для птиц становится настоящим праздником изобилия, а для эколога – прекрасной возможностью наблюдать живую работу городской экосистемы», — отмечает Сергей Курочкин.