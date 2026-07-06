Ключевые моменты:

Мэрия выполнила план по укрытиям лишь наполовину: из 20 обещанных объектов к концу июня сдали только 10.

Из выделенных в марте 100 млн грн на новые защитные сооружения реальные работы ведутся только на половине локаций.

Программа «єВідновлення» для памятников архитектуры фактически не продвигается на местном уровне.

Лысак также потребовал улучшить работу коммунальных служб и санитарное состояние города.

Провал по укрытиям: КУ «Защитные сооружения» тормозит процесс

Самые серьезные претензии ГВА касаются безопасности горожан. Одесская мэрия брала на себя жесткое обязательство до конца июня ввести в эксплуатацию 20 защитных сооружений. Однако на сегодняшний день готовы лишь 10 укрытий. Сорваны сроки и по освоению бюджетных средств.

«Еще в марте из городского бюджета разным структурам было выделено 100 млн грн на установку и обустройство еще 20 укрытий. По состоянию на сегодняшний день работы ведутся только на 10 из них. Хуже всего то, что процесс тормозит именно ответственное за направление КУ «Защитные сооружения». Это недопустимо. Ожидаю от городского совета соответствующих решений», – жестко заявил Сергей Лысак на своих страницах в соцсетях.

Памятники архитектуры без помощи и мусор на улицах

Второй критической точкой стала государственная программа «єВідновлення» для поврежденных объектов культурного наследия. Руководство ГВА вынесло эту проблему на самый высокий уровень, добившись поддержки Кабмина.

«Благодаря личному вмешательству Премьер-министра Юлии Свириденко, при поддержке Министерства культуры и Министерства развития громад и территорий, необходимое постановление Правительства принято. Но на местном уровне процесс фактически остановился. Дальше создания комиссии дело не продвинулось. Это точно не тот результат, за который мы боролись», – отметил глава ГВА.

Не остался без внимания и внешний вид Одессы. Лысак подчеркнул, что разгар летнего сезона всегда увеличивает нагрузку на коммунальщиков, но это не должно превращаться в перманентное оправдание для запущенных улиц. Он потребовал от горсовета немедленно переформатировать работу коммунальных служб, чтобы вернуть городу надлежащий санитарный вид.

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