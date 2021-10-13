Сборная Украины по футболу играла очередной матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года со сборной Боснии и Герцеговины. Результат – 1:1. Очередная домашняя ничья.

Для футболистов украинской сборной игра с боснийцами, которая проходила во Львове была предпоследней в отборе на чемпионат мира-2022 и последней домашней.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков перед игрой говорил, что если хотим занять второе место в группе, то побеждать во Львове просто обязаны.

Игру против Боснии и Герцеговины украинцы начали с гола

В начале матча сине-желтые захватили инициативу и уже на 15-й минуте это дало плоды. Виктор Цыганков отдал передачу Андрею Ярмоленко и тот успешно в одно касание отправил мяч в сетку ворот боснийцев.

Но противника это только подзадорило, боснийцы перехватили инициативу и стали пытаться пройти к украинским воротам.

Но и сборная Украины не стала почивать на лаврах, и много раз остро контратаковала. Были и голевые моменты. Но попасть мячу в сетку ворот Боснии и Герцеговины мешал или вратарь соперников, или точность исполнения.

Шансы забить были у Тымчика и Цыганкова.

Второй тайм начался с минимальным преимуществом украинцев, и иннициатива тоже была за подопечными Петракова.

Так продолжалось до середины второго тайма. Взять ворота соперников украинская сборная не смогла, а вот инициативу потеряла. И на 77-й минуте Ахмедходжич это подтвердил своим голом в ворота Пятова.

Сборная Украины во втором тайме не забила, зато пропустила

Сборная Украины попробовала в оставшееся время забить победный мяч, но не смогла.

Опять украинцы сыграли в ничью. Свою последнюю игру сине-желтый сыграют в ноябре в Боснии и Герцеговине. Шансы занять второе место в группе и продолжить борьбу за выход в финал чемпионата мира-2022 года в Катаре у сборной Украины еще остаются.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что футбольная сборная Украины одержала свою первую победу в отборе на ЧМ-2022. В шестой по счету отборочной игре турнира, после пять ничьих кряду, украинские футболисты победили финнов 1:2 у соперников дома.

Украина — Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 ­— Ахмедходжич, 77.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90) — Налич (Cарич, 58), Хаджиахметович, Гояк (Прцич, 58) — Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк.

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