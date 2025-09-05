Ключевые моменты:

Руководителю аэропорта “Одесса” сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что в 2020 году женщина перенаправила прибыль КП частной фирме.

Бюджет Одессы потерял 15,6 млн грн доходов.



Директор одесского аэропорта получила уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб общественным интересам. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Следствие установило, что до конца 2020 года предприятие, выступая эксплуатантом аэродрома «Одесса», получало прибыль от профильных услуг — обслуживания взлета и посадки самолетов, сверхнормативной стоянки и других. Эти средства направлялись на развитие общины города.

Однако, по данным САП и НАБУ, и.о. генерального директора умышленно не обеспечила выполнение обязанностей КП и поспособствовала передаче статуса эксплуатанта частной компании. В результате коммунальное предприятие утратило возможность предоставлять услуги и лишилось дохода.

Убытки громады составили 15,6 млн грн, которые могли бы поступить в бюджет Одессы.

В САП не называют имя подозреваемой, но, согласно информации на сайте города Одесса, должность исполняющего обязанности гендиректора КП «Международный аэропорт Одесса» с 2017 года занимает Ольга Макогонюк.

По теме: По делу о завладении аэропортом “Одесса” будут судить двух бизнесменов