Ключевые моменты:

На побережье Одессы нашли погибших морских коньков из Красной книги.

Анализы воды не выявили химического загрязнения.

Основной причиной называют сильный шторм и холодную воду.

Гибель морских коньков в Одессе: что произошло

27 января 2026 года на побережье Черного моря в черте Одессы — от пляжа «Ланжерон» до 16-й станции Большого Фонтана — зафиксировали массовый выброс погибших морских коньков вида Hippocampus guttulatus. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Государственная экоинспекция Юго-Западного округа оперативно выехала на место, осмотрела прибрежную зону и отобрала пробы морской воды. Также к изучению ситуации привлекли специалистов Института морской биологии НАН Украины.

По данным ученых, версия токсического загрязнения воды маловероятна. Основной причиной они называют сильный шторм юго-восточного направления, который был накануне.

Шторм совпал с низкой температурой воды и особенностями самих морских коньков: они малоподвижны, зимой почти не имеют укрытий и крепятся к субстрату. В результате волны сорвали их с привычных мест обитания, вынесли на берег, где животные погибли. Свою роль могла сыграть и увеличившаяся численность популяции.

Читайте также: Катастрофа на Тилигуле: рыбы нет, соленость растет, а реконструкция не сработала

Альтернативный взгляд: чего не заметили в лабораториях

Лабораторные исследования морской воды показали, что все основные показатели находятся в пределах нормы. Согласно данным Государственной экоинспекции Юго-Западного округа воду проверяли на:

содержание взвешенных веществ;

уровень железа;

аммонийный азот, нитраты, нитриты и фосфаты;

растворенный кислород и биохимическое потребление кислорода;

pH и соленость воды.

Сероводород в пробах не обнаружили, что также снижает вероятность техногенной аварии.

Однако одесский эколог и биохимик Владислав Балинский обратил внимание, что во время анализов не проверяли наличие тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов, а также не исследовали органы дыхания животных.

Он ранее рассматривал несколько возможных причин гибели:

Попадание растительного масла в море — как возможное последствие удара по портовой инфраструктуре в районе порта Пивденный. Масляные сгустки могли забивать жабры.

— как возможное последствие удара по портовой инфраструктуре в районе порта Пивденный. Масляные сгустки могли забивать жабры. Отравление тяжелыми металлами, к которым морские коньки особенно чувствительны.

Локальные аварии и гидрохимические нарушения, включая возможные сбросы или подъемы сероводорода.

Окончательные выводы, по мнению эксперта, требуют более расширенных исследований.

Читайте также: РФ объявила в международный розыск одесского эколога Владислава Балинского