- На пляжах Одессы выявили массовые выбросы погибших морских коньков
- Экоинспекция отобрала пробы морской воды для анализов
- Ихтиолог не видит признаков истощения или травм у погибших рыб
- Среди вероятных причин — холодная вода и штормовая активность
Что зафиксировала экоинспекция
Инцидент подтвердили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Обследование прибрежной полосы провели 28 января после появления информации в соцсетях.
— Во время проверки зафиксированы погибшие морские обитатели вдоль всей береговой линии. Плотность выбросов составляет от 2 до 92 экземпляров на один квадратный метр побережья, — сообщили в экоинспекции.
Наибольшее количество погибших морских коньков обнаружили в районе пляжа «Ланжерон». В направлении 16-й станции Большого Фонтана их численность постепенно уменьшается.
— Для установления причин гибели водных организмов отобраны пробы морской воды. Лабораторные исследования продолжаются, — отмечают экологи.
Комментарий ихтиолога: что могло произойти с морскими коньками
Ситуацию для «Одесской жизни» прокомментировал ихтиолог Сергей Хуторной, заведующий Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии и лабораторией прикладной гидроэкологии Института морской биологии НАН Украины.
— Морские коньки сами по себе не очень активные пловцы из-за особенностей их анатомического строения. Поэтому им сложно противостоять течениям, а тем более — в условиях повышенной волновой активности, — объясняет ученый.
По его словам, внешний вид выброшенных на берег рыб не свидетельствует об их плохом физиологическом состоянии.
— Все особи выглядят достаточно развитыми и не имеют повреждений или других признаков физического воздействия, — отмечает ихтиолог.
Холодная вода как вероятный фактор
Сергей Хуторной подчеркивает, что версию гибели морских коньков из-за опреснения воды после Каховской катастрофы на данный момент можно исключить. Так же преждевременно говорить и о влиянии загрязняющих веществ.
Более вероятно, что ситуация связана с холодной температурой морской воды, к которой черноморская фауна в определенной степени отвыкла. Морские коньки — теплолюбивые, и при холодной воде теряют возможность крепко удерживаться хвостом за поверхности», — объясняет он.
Не все коньки были мертвыми
Ученый также обращает внимание на важную деталь, заметную на видео с побережья.
— Зафиксированный на видео морской конек — не мертвый. У погибших рыб хвост свисает, а здесь он скручен, — отмечает Сергей Хуторной.
Это, по его словам, еще раз подтверждает сложность ситуации и необходимость детальных исследований.
Хорошая новость: такого давно не было
Несмотря на тревожные события, ихтиолог обращает внимание на один парадоксальный момент.
— Такого количества морских коньков у берегов Одессы, пожалуй, не фиксировали с 1980-х годов, — отмечает ученый.
Морские коньки занесены в Красную книгу Украины, и сам факт их массового появления у побережья может свидетельствовать об изменениях в морской экосистеме. Впрочем, является ли это признаком возвращения вида, ученые советуют оценивать отдельно — уже после завершения всех анализов.
