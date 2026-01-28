Ключевые моменты:

На пляжах Одессы выявили массовые выбросы погибших морских коньков

Экоинспекция отобрала пробы морской воды для анализов

Ихтиолог не видит признаков истощения или травм у погибших рыб

Среди вероятных причин — холодная вода и штормовая активность

Что зафиксировала экоинспекция

Инцидент подтвердили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Обследование прибрежной полосы провели 28 января после появления информации в соцсетях.

— Во время проверки зафиксированы погибшие морские обитатели вдоль всей береговой линии. Плотность выбросов составляет от 2 до 92 экземпляров на один квадратный метр побережья, — сообщили в экоинспекции.

Наибольшее количество погибших морских коньков обнаружили в районе пляжа «Ланжерон». В направлении 16-й станции Большого Фонтана их численность постепенно уменьшается.

— Для установления причин гибели водных организмов отобраны пробы морской воды. Лабораторные исследования продолжаются, — отмечают экологи.

Комментарий ихтиолога: что могло произойти с морскими коньками

Ситуацию для «Одесской жизни» прокомментировал ихтиолог Сергей Хуторной, заведующий Черноморским отделом Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии и лабораторией прикладной гидроэкологии Института морской биологии НАН Украины.

— Морские коньки сами по себе не очень активные пловцы из-за особенностей их анатомического строения. Поэтому им сложно противостоять течениям, а тем более — в условиях повышенной волновой активности, — объясняет ученый.

По его словам, внешний вид выброшенных на берег рыб не свидетельствует об их плохом физиологическом состоянии.

— Все особи выглядят достаточно развитыми и не имеют повреждений или других признаков физического воздействия, — отмечает ихтиолог.

Холодная вода как вероятный фактор

Сергей Хуторной подчеркивает, что версию гибели морских коньков из-за опреснения воды после Каховской катастрофы на данный момент можно исключить. Так же преждевременно говорить и о влиянии загрязняющих веществ.

Более вероятно, что ситуация связана с холодной температурой морской воды, к которой черноморская фауна в определенной степени отвыкла. Морские коньки — теплолюбивые, и при холодной воде теряют возможность крепко удерживаться хвостом за поверхности», — объясняет он.

Не все коньки были мертвыми

Ученый также обращает внимание на важную деталь, заметную на видео с побережья.

— Зафиксированный на видео морской конек — не мертвый. У погибших рыб хвост свисает, а здесь он скручен, — отмечает Сергей Хуторной.

Это, по его словам, еще раз подтверждает сложность ситуации и необходимость детальных исследований.

Хорошая новость: такого давно не было

Несмотря на тревожные события, ихтиолог обращает внимание на один парадоксальный момент.

— Такого количества морских коньков у берегов Одессы, пожалуй, не фиксировали с 1980-х годов, — отмечает ученый.

Морские коньки занесены в Красную книгу Украины, и сам факт их массового появления у побережья может свидетельствовать об изменениях в морской экосистеме. Впрочем, является ли это признаком возвращения вида, ученые советуют оценивать отдельно — уже после завершения всех анализов.

