Ключевые моменты:

Румыния развертывает высокотехнологичную систему обнаружения угроз в Черном море перед запуском газодобычи на Neptun Deep.

Система включает радары, дроны и сенсоры для защиты энергетики, портов и логистики.

Neptun Deep сделает Румынию лидером по производству газа в ЕС и нетто-экспортером.

Румыния станет логистическим хабом для восстановления Украины.

Что известно о безопасности Черного моря

Румыния планирует запустить современную систему обнаружения угроз в Черном море, чтобы обезопасить энергетическую и торговую инфраструктуру, включая газовый мегапроект Neptun Deep.

Экономический советник президента Румынии Совет Бурнете отметил, что фокус будет на высокотехнологичных средствах наблюдения для лучшего контроля ситуации в Черном море. Он добавил, что средства безопасности должны состояться до запуска добычи на шельфе. Ведь Neptun Deep сделает Румынию лидером производства природного газа в ЕС и нетто-экспортером после 2027 года.

Следует отметить, что финансирование развития оборонных и мониторинговых возможностей частично поддержит программа ЕС SAFE. И по этой программе Румыния может получить до 16,6 млрд. евро на период 2026-2030 годов.

Бурнете подчеркнул, что SAFE поможет оживить оборонный сектор, стимулировать экономику и адаптировать заводы автопромышленности. Советник прогнозирует ускорение роста ВВП с 2027 года благодаря оборонным расходам, старту газового проекта и уменьшению бюджетного разрыва.

К слову, Бурнете отметил, что инвестиции усилят привлекательность Румынии как потенциального логистического хаба для послевоенного восстановления Украины. Ну а некоторые проекты, связанные с Молдовой и Украиной, тоже профинансируют SAFE.

