Ключевые моменты:

Утечку канализационных стоков обнаружили в Киевском районе Одессы;

Поврежденная сеть не передана на баланс «Инфоксводоканала»;

Коммунальные службы проводят ремонт, экологи контролируют ситуацию.

Утечка канализации в Киевском районе Одессы

В Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа поступило коллективное обращение жителей Киевского района Одессы. Люди сообщили об утечке канализационных стоков на территории района.

Для оперативного реагирования была создана комиссия с участием представителей районной администрации, коммунальных предприятий и профильных городских служб.

Во время обследования специалисты установили, что по улицам Рыбальской и Алмазной проходит абонентская канализационная сеть, которая не была передана на баланс «Инфоксводоканала». Из-за повреждения трубы на улице Алмазной произошла утечка канализационных стоков на поверхность.

На данный момент к решению вопроса подключились сотрудники ЖКХ «Черноморский». На месте порыва проводятся ремонтные работы, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения почвы.

Экоинспекция Юго-Западного округа обещает держать ситуацию на контроле, пока последствия аварии не будут полностью устранены.

Напомним, в Одессе действует смешанная система канализации, которая объединяет фекальные и ливневые стоки, из-за чего увеличивается нагрузка и во время сильных дождей на улицах возникают канализационные «фонтаны».

